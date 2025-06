Los pitos a Illa y el Barça: el procesismo se agarra a las pequeñas victorias

Ante la dura realidad que les toca vivir día a día, los procesistas han hecho suya aquella máxima de que quien no se consuela es porque no quiere. Un año y medio después de sostener al PSOE en Madrid y al PSC en Cataluña, no hay ni rastro de la amnistía ni de la financiación singular. Y aún menos del referéndum.

Pero no importa, porque siempre les quedarán los pitos a Salvador Illa, el Barça como nuevo revulsivo o la batalla judicial de turno. Mientras, los partidos procesistas se van desinflando al tiempo que la independencia pierde cada día más adeptos.

En realidad eso carece de relevancia para unos partidos que siempre han vivido en un universo paralelo de jugadas maestras y gestos simbólicos. Pese al fracaso de su estrategia de apoyo a los socialistas, siguen vendiendo su relato mientras caen en las encuestas. Y a falta de amnistías y referéndums, hay que consolarse con cualquier cosa.

El procesismo celebra los abucheos a Illa

En las últimas horas, el independentismo se ha jactado de haber abucheado al President de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Música. No es la primera vez, pues Illa ya fue abucheado en una diada castellera en Tarragona al grito de 'independencia'. Parece que los pitos a Illa se han convertido en un nuevo triunfo del procesismo.

Las redes sociales se han llenado de mensajes festejando el acto y aprovechando para dedicar una nueva sarta de insultos al President. Olvidan que Illa es presidente gracias precisamente al procesismo. Y que es Illa quien a su vez está sosteniendo al procesismo en Cataluña.

Mientras venden los pitos a Illa como un triunfo del independentismo, ERC y Junts siguen sosteniendo a Pedro Sánchez a cambio de nada o bien poco. Recientemente han tragado con un nuevo fracaso de la oficialidad del catalán en Europa. Y ERC y Junts rebajan sus pretensiones sobre los traspasos con tal de ir sobreviviendo.

El Barça, la nueva resistencia

La buena temporada culer ha vuelto a poner de moda al Barça, y esto ha ofrecido al narcisismo otro clavo ardiente al que agarrarse. El barcelonismo siempre ha ido muy ligado al catalanismo, y la época dorada del Barça coincidió con el auge del Procés. De ahí que el independentismo, ahora en horas bajas, vea el subidón blaugrana como una nueva esperanza.

Esto que puede parecer una frivolidad lo ha puesto nergo sobre blanco uno de los tótems del procesismo. Se trata del exvicepresidente del Parlament y secretario nacional de la ANC, Josep Costa.

En un artículo llamado 'El Barça y la resistencia' afirma que "nosotros no tenemos las herramientas de un Estado. Pero tenemos el Barça, que como difusor de nacionalismo banal tiene una fuerza que ya querrían muchos imperios".

Costa dice que "estamos en un momento de resistencia nacional". Y que "tenemos un país resiliente que siempre sabe levantarse y transmitir a la siguiente generación un legado por el cual luchar". Por eso afirma rotundamente que "si el Barça vive, vivirá Cataluña".

Siempre quedará Laura Borràs

Si fallan los abucheos a Illa y el Barça, siempre quedará Laura Borràs. O la batalla judicial de turno que permita al procesismo ponerse la piel del victimismo que acostumbra. Estas últimas horas el procesismo más unilateralista ha cerrado filas en torno a su gran mito, Laura Borràs, para cargar nuevamente contra la justicia española.

Aunque la estrategia judicial del independentismo se ha demostrado fallida, los procesistas insisten en seguir por ese camino. Sus litigios con el Estado cada vez tienen menos eco tanto entre sus propias bases como fuera de nuestras fronteras.