Un organizador del acto indepe donde participó Puigdemont se fuga con el dinero

El independentismo se vistió de gala el pasado 28 de septiembre para celebrar en Arenys de Mar un gran acto conmemorativo del referéndum del 1-O. En aquel acto estuvieron las entidades civiles (ANC, Consell de la República y Òmnium Cultural), y contó con una nutrida representación de líderes procesistas. Carles Puigdemont participó a través de videoconferencia en un evento festivo por todo lo alto donde no faltó de nada.

Pero los acontecimientos han dado un giro inesperado. Según ha avanzado La Vanguardia, el principal impulsor del acto, Jordi Mateu, lleva desaparecido desde aquel día y está en busca y captura como sospechoso de un delito de estafa. El susodicho se esfumó sin pagar un euro a los artistas y a quienes se encargaron de montar todo el tinglado.

No se trata de una estafa a gran escala, sino del engaño de un vecino del pueblo que consiguió montar un acto por todo lo alto con políticos y música, y luego fugarse con el dinero. Las empresas denuncian que no han visto ni un duro de lo que les debía este señor, que se encuentra desaparecido con una deduda de 100.000 euros. Todos se preguntan ahora como una sola persona ha podido engañarles a todos.

La gran estafa

Lo curioso del caso es que organizaciones como la ANC que figuraban como organizadores del acto, ahora se lavan las manos. Otras como Òmnium Cultural, los CDR, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) o el propio Consell de la República de Carles Puigdemont, también dieron apoyo al acto. El ayuntamiento de Arenys de Mar ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación por estafa.

El evento contó con la presencia de destacados líderes procesistas como Lluís Llach, Jordi Turull, Laura Borràs, Tània Verge y Vicent Partal. No faltaron las actuaciones de grupos como La Salseta del Poble Sec, Quico el Cèlio y Cesk Freixes. Todo salió a pedir de boca, pero empresas y artistas no tardaron en darse cuenta de que habían sido estafados.

Una sola persona

Lo más surrealista de este caso es que una sola persona, un vecino de Arenys de Mar, consiguió montar un gran evento con la plana mayor del procés y fugarse con el dinero. Así lo ha confirma el ayuntamiento a Rac1. Según el alcalde, Jordi Mateu hacía "uno o dos años" que vivía en el pueblo y "ha conseguido engañarnos a todos" con la organización de este acto.

Fue Jordi Mateu quien se puso en contacto con el alcalde hace un año para proponerle organizar un acto en conmemoración del referéndum del 1-O. Le dijo que el ayuntamiento solo tendría que ceder el espacio, así que el alcalde aceptó. Según el alcalde, el hombre empezó a prometer “cosas extrañas” que hacía cada vez menos creíble el acto. Como la presencia de motoristas, cónsules, barcos y cortes de carretera.

Quince días antes del evento, Mateu le confesó al alcalde que no podía traer al evento muchos de los grupos que había prometido. El día 28 de septiembre no se presentó, y pese al éxito de asistencia la organización fue un caos. Desde entonces no responde al teléfono ni a los mensajes de whatsapp, y en su casa no hay nadie.