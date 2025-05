Una oleada de robos pone en alerta a los vecinos de un municipio del Maresme

La preocupación crece entre los vecinos de Sant Cebrià de Vallalta, un municipio del Alt Maresme, que en las últimas semanas ha sido escenario de una serie de robos en viviendas, muchos de ellos con los propietarios dentro.

Los residentes de urbanizaciones como Vistamar, Castellar d’Índies, Can Domènech, Can Bartomet y Can Palau afirman que viven "con miedo constante" y denuncian un aumento alarmante de la delincuencia en la zona. “Ya no nos sentimos seguros ni mientras dormimos”, aseguran en un comunicado difundido por la Asociación de Vecinos. El relato colectivo refleja un malestar creciente y una sensación de abandono institucional.

En respuesta a esta situación, los vecinos han convocado una manifestación este domingo 27 de abril, coincidiendo con la 24ª edición de la Feria de la Fresa, uno de los eventos más emblemáticos del municipio. La protesta está prevista para las 10:30 h en el núcleo urbano de Sant Cebrià de Vallalta y pretende visibilizar la urgencia del problema ante vecinos, visitantes y representantes institucionales.

El objetivo principal: exigir un refuerzo inmediato de la Policía Local, especialmente en las urbanizaciones, donde vive el 65 % de la población del municipio.

Inseguridad estructural: robos, ocupaciones y narcotráfico

Más allá de los robos en domicilios, los residentes también alertan de ocupaciones ilegales, vandalismo, asaltos a vehículos y, en algunos casos, la aparición de plantaciones de marihuana y laboratorios de droga en viviendas ocupadas. En una reciente operación, se incautaron más de 4.000 plantas y se detuvo a 11 personas.

Estas situaciones, según los vecinos, no son hechos aislados sino el resultado de una carencia crónica de recursos en seguridad y vigilancia, especialmente durante las noches y en periodos vacacionales, cuando la plantilla policial resulta insuficiente.

En su comunicado, los vecinos reclaman medidas concretas: más agentes policiales, inversiones en infraestructuras básicas y la elaboración de un plan de seguridad específico para las urbanizaciones del municipio. “No queremos vivir con miedo en nuestras propias casas. No somos ciudadanos de segunda. Es hora de que las administraciones asuman su responsabilidad”, concluyen los convocantes.