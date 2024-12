Mikimoto da la nota jurando el cargo de Junts en RTVE y le ponen a caldo

En nuestra época, el juramento de los cargos políticos suele tener un gran componente simbólico. Nadie pierde la ocasión para dejar clara su postura política incluso antes de empezar a desempañar su cargo. Esto fue algo que puso de moda Podemos, que juraba los cargos con expresiones como “por imperativo legal”, “España plurinacional”y otras expresiones por el estilo.

Esto lo adoptaron después los diferentes nacionalistas periféricos, que de alguna manera tenían que jurar el cargo en el país del que no querían formar parte. Además, les resulta especialmente molesto tener que jurar fidelidad al Rey. El último ejemplo de este espectáculo lo ha dado Miquel Calçada, que Junts lo ha colocado en RTVE con un sueldo de alrededor 105.000 euros.

Otro juramento particular

El juramento del nuevo consejo de administración de RTVE se celebró ayer en el Congreso de los Diputados y contó con la presencia de la presidenta Armengol. Como es habitual, los nuevos consejeros deben jurar fidelidad al Rey y a la Constitución. Pero el único que no lo hizo fue Miquel Calçada, que después de un pequeño lapsus de memoria se limitó a decir que juraba respetar “el ordenamiento jurídico vigente en cada momento”:

Este episodio se ha hecho viral y ha concentrado la indignación de multitud de usuarios. Son muchos los que critican que Calçada, como tantos otros, pueda beneficiarse de los recursos del Estado sin acatar sus normas. Porque no solo percibirá un sueldo astronómico (como Sergi Sol), sino que también formará parte de la dirección de la televisión de España.

“Si no jura acatar la Constitución no debería poder tomar posesión de su cargo. La Ley es la Ley”, “Quien no quiere jurar y acatar la Constitución no puede ejercer el cargo de Consejero”, decían los usuarios. También hay muchos usuarios que con esta clase de imágenes se preguntan “¿O es que las normas solo son para los ciudadanos de a pie?”.

Por su parte, tanto Calçada como Sergi Sol ya explicaron que su principal objetivo es la pluralidad lingüística y los contenidos juveniles para promocionar el catalán. En realidad, no es otra cosa que el peaje de Junts al PSOE para tener más cargos a sueldo.