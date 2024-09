Marta Vilalta provoca una nueva crisis en la guerra interna en ERC y piden su dimisión

Sigue aumentando la tensión en Esquerra Republicana de Catalunya. Y no solo por el goteo de informaciones sobre la estructura paralela del partido para difamar a rivales políticos o hacer campañas de falsa bandera. Ni por las consecuencias, aún visibles, de la división interna sobre el ‘sí’ a la investidura de Salvador Illa.

La guerra entre los dos sectores enfrentados (el de Oriol Junqueras y el de Marta Rovira) para hacerse con el control de la formación a partir del congreso del próximo 30 de noviembre ha vuelto a escalar. Y todo, por unas polémicas declaraciones de la portavoz en el Parlament, Marta Vilalta.

Teóricamente, la portavoz de la formación se supone que debería ser neutral ante la pugna de los sectores de Junqueras y Rovira. Pero Vilalta ha decidido tomar partido a favor de la corriente liderada por la actual secretaria general de la formación. Y, claro, esto no ha gustado a los junqueristas, que han aprovechado sus palabras para volver a levantar el hacha de guerra. Hay que recordar que, más allá de portavoz, Marta Vilalta es secretaria general adjunta del partido. Es decir, en el organigrama de la dirección de ERC solamente tiene a Marta Rovira por encima.

Polémicas palabras de Marta Vilalta

“El sitio de Oriol Junqueras no pasa por seguir liderando el partido”, aseguró Vilalta. Lo hizo en la Cadena SER, que la emisora anunció, como es lógico, como una “entrevista a la portavoz de Esquerra en el Parlament”. Y, aunque en sus declaraciones añadió que “pero esto no lo decido yo, lo decidirá la militancia”, el titular generó una oleada de acusaciones por parte de los junqueristas. Unas críticas no hacen más que evidenciar el grado de tensión que se vive actualmente en ERC.

“El sitio de Vilalta no pasa por seguir siendo la portavoz de Esquerra en el Parlament”, decía Duran Matamoros, miembro de la dirección de las juventudes de ERC. De hecho, pedía su dimisión recordando que “si pedimos responsabilidades (y renovación) a aquellos que han gobernado el partido los últimos años, ella debería ser una de las primeras en dar ejemplo. Y está tardando”.

Más dirigentes de Esquerra se sumaron a las críticas. Jose Rodríguez, exdiputado en el Parlament y afín a Junqueras, reprochaba que “los mismos que aplaudían a quien parece ser el artífice de la trama B[Sergi Sabrià]y que tenían una estructura de gobierno paralela son los mismos que quieren relegar a Junqueras a un rincón”. “Lo que deberías hacer es aclarar de una vez el tema de los carteles[de Ernest Maragall y el Alzheimer], los muñecos[colgados con la cara de Junqueras], las ejecutivas B…”, le exigía Ramon Canal, consejero nacional de ERC del Baix Llobregat.

“Marta Vilalta no nos representa”, “muchas veces habla con una prepotencia que me preocupa”, “tienen una obsesión[contra Junqueras]” o “está incapacitada para seguir siendo la secretaria general adjunta de ERC” fueron algunas de las muchas críticas que recibió la portavoz republicana por parte de miembros del partido. Queda claro, pues, que faltando todavía más de dos meses para el congreso decisivo del próximo 30 de noviembre, la situación en Esquerra es de lo más delicada. Y cada vez son más las dudas de cómo saldrá el partido de un congreso que puede suponer la ruptura total de una formación en claro declive.