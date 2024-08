Los Comuns la lían por el aniversario de los atentados terroristas del 17A

Este fin de semana se conmemoró el séptimo aniversario de los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. La gran mayoría de representantes políticos quisieron tener palabras para las víctimas del brutal ataque terrorista que conmocionó a toda Cataluña. También lo hicieron los Comuns, aunque con una publicación que fue muy criticada.

Concretamente fue Gala Pin la autora de la polémica publicación. Se trata de la que fue una de las personas más cercanas a Ada Colau en su mandato al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora, Pin ejerce de diputada en el Congreso por Sumar/Comuns. Por sus funciones en la Cámara Baja cobra actualmente un sueldo de casi 72.000 euros anuales.

El caso es que Gala Pin quiso tener un recuerdo para las víctimas de los atentados en la Rambla de Barcelona y también en Cambrils de hace siete años. "Como cada 17A, el corazón en la Rambla, la cabeza en aquellos días, la memoria viva y la convicción de que nunca más el terror tiene que causar tanto dolor. Barcelona ciudad de paz", escribía la diputada de Sumar. Sin embargo, en una siguiente publicación quiso dar un paso más.

"Un día como este, en 2024, la cabeza en Gaza", añadió poco después Gala Pin en respuesta a su propia publicación inicial. Un comentario que provocó que varios usuarios la criticaran por mezclar las dos cosas. E incluso señalándole que Hamás y los terroristas de los atentados del 17A de 2017 comparten la misma visión de la religión.

"¿Precisamente hoy no puede dejar de dar la turra con Gaza? Qué sensibilidad la tuya", la reprochó un usuario. "Estáis tan locos que ya no nos sorprende nada de vosotros. Vivís en un mundo ficticio y hacéis de la vida una distopía permanente. Provocáis vergüenza ajena", le decía otro. "Lo lleváis en la sangre, no hay redención posible", señalaba un tercero.