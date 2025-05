VÍDEO | El minuto de oro de Alejandro Fernández sobre la izquierda y las nucleares

“De dónde viene tanto odio a la energía nuclear”. Es la pregunta que ha formulado el líder del PP catalán, esta tarde, en el pleno monográfico sobre el apagón. Su respuesta ha vuelto a demostrar porque Alejandro Fernández es ahora mismo el diputado más en forma del Parlament.

Su intervención de apenas dos minutos se ha empezado a viralizar en las redes sociales. Alejandro Fernández ha vuelto a retratar a la izquierda, en esta ocasión por su obsesión contra las nucleares. El líder popular lleva meses advirtiendo de que el cierre de las nucleares es un suicido porque condena Cataluña a la dependencia y el encarecimiento de la energía.

El PP defiende el despliegue de las energías renovables pero sin acabar con las nucleares. Para ellos, el apagón ha demostrado que la energía nuclear es esencial para garantizar la estabilidad energética. El pleno deja este minuto de oro del diputado tarraconense.

De dónde viene el odio

Para responder la pregunta, Alejandro Fernández se remonta a los años sesenta del pasado siglo, “cuando los antiguos partidos comunistas en la Europa democrática no tienen otro remedio que aceptar que el capitalismo no solo ofrecía más libertad. También ofrecía más calidad de vida a los trabajadores que la revolución del proletariado, que no solo les privaba de libertad sino que además les mataba de hambre”.

Dice Fernández que “entonces les tocó reinventarse”, y que para eso “son unos maestros”. Primero, según ha dicho, dejaron de llamarse comunistas para definirse como ecosocialistas. Luego se declararon firmes defensores de los valores posmaterialistas, en esencia dos, el ecologismo y el feminismo.

“Aunque nadie recuerda a una sola mujer con poder en un politburó comunista. Hay que echarle jeta. Y ya se sabe que nadie le echa más jeta a la vida que un comunista ecosocialista”, ha dicho. Ni Salvador Illa pudo contener una media sonrisa.

Rechazo ideológico que lleva al desastre

Alejandro Fernández ha destacado la “paradoja” de que “durante décadas los responsables del desastre de Chernobyl financiaron a los antinucleares en la Europa democrática mientras en Rusia convertían las estepas en un desierto radioactivo”.

Ha señalado que la izquierda sigue instalada sesenta años después en los mismos prejuicios. Su rechazo nuclear es ideológico, ha dicho, pero además suicida y lleva Cataluña al desastre.