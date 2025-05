Ha vuelto a ocurrir: una mujer defiende a una carterista en el metro de Barcelona

A fuerza de años y años de proyectos imposibles, Cataluña se ha convertido en la sede de las situaciones políticas y sociales más llamativas. Una de las más recientes la hemos visto en el metro de Barcelona hace unas pocas semanas. Según trascendió en redes sociales, una mujer se encaró con un grupo de ‘caza carteristas’ que habían pillado robando a una de estas carteristas.

En las imágenes, que se hicieron virales, se ve a una chica joven enfadándose con el grupo que ha cazado a la ladrona. La joven pide que dejen marchar a la ladrona porque “qué más da una cartera”. Ante la incredulidad de los presentes, la joven dice que lo que a ella le importa es que “le toquen”:

Pues bien, el caso es que está situación se ha vuelto a repetir. El patrón es el mismo: un grupo de personas caza a una carterista en el metro, y de pronto sale una joven a defenderla. En esta ocasión, la joven dice que “ustedes no son policías, cinco hombres a una mujer”. Por su parte, la persona que ha cazado a la carterista le reprocha que “te puede llegar a ti también, lo sabes”:

Nuevamente, los comentarios en redes muestran la incredulidad de los ciudadanos ante esta situación. Son mayoría los que no entienden de ninguna manera cómo alguien puede defender a una carterista que, además, lo más probable es que sea multirreincidente. “Esto es porque no le han robado el monedero a ella un par de veces”, “Pues que le roben a ella, que le roben los calcetines si lo ve bien”. “Realmente la gente ha perdido el sentido”, “esto no es la primera vez que pasa”, dicen los usuarios en redes.

La multirreincidencia impune

Por el momento, el problema de la multirreincidencia continúa igual. Como es sabido, el principal obstáculo para resolverlo es la impunidad legal vigente. Y es que, con los vacíos jurídicos que existen, además de la saturación judicial, los multirreincidentes pueden acumular sin consecuencias centenares y centenares de delitos.

En teoría, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma legal para endurecer el Código Penal. Además, el Govern informó de que el Ministerio de Justicia había autorizado la creación de nuevos juzgados y dotaciones de recursos para Cataluña. Pero lo cierto es que estas reformas todavía no han llegado a la realidad de la calle. El metro de Barcelona es una buena muestra.