Gabriel Rufián la lía otra vez hablando sobre la Selección Española

Cada vez que habla Gabriel Rufián sube el pan. Como le ocurre a Pablo Iglesias, Rufián está a caballo entre la figura política y la figura mediática. Con millones de seguidores y un gran recorrido en prensa, Rufián es más conocido por el espectáculo que por la política.

Los ejemplos son incontables y todos tienen que ver con la politización e ironía de los fenómenos sociales de la actualidad. Desde pelearse en redes sociales con Luis Figo hasta comentar la política norteamericana, nada le es ajeno a Rufián. Y uno de los ámbitos sobre los que más se pronuncia es el fútbol.

Un partido España-Senegal

Conocido seguidor del Espanyol, Rufián suele dar opiniones futbolísticas con regularidad y ahora se ha vuelto mojar en una entrevista para el diario Marca. Como era de esperar, no ha faltado la mezcla entre análisis social, político, ideológico y futbolístico. De sus declaraciones al conocido periódico deportivo, la más viral es la que dice que “sin catalanes y vascos, España igual no ganaba ni a Senegal”.

Esta clase de comentarios no son novedosos en el caso de Rufián. Muchos recuerdan - y así se lo recuerda el periodista de Marca - su comentario ante la victoria de España en la Eurocopa. Después de ganarle a Inglaterra, Rufián comentó “nosotros lo resumimos muy fácil: son catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo una vez más”.

Además del comentario sobre Senegal, Rufián también aprovechó la ocasión para reivindicar la selección catalana y, de paso, las selecciones autonómicas en general. “A mí lo que me gustaría es que lo que considero mi país, que es Cataluña, pudiera competir en una fase clasificatoria como lo hace Escocia y no pasa nada. Y si hubiera un España-Cataluña, me gustaría que ganara Cataluña. Primero porque es mi país y segundo porque es el pequeño y siempre me identifico con los pequeños”.

Dejando el fútbol al margen, Rufián también comentó la actualidad de la política catalana a raíz de las últimas elecciones autonómicas. Con la falta de autocrítica que ha tenido ERC, Rufián dijo de Salvador Illa “que un jugador que quizás no estaba llamado a ser titular y fue lo bastante hábil como aprovecharse de la pugna entre otros dos, una disputa que les limitaba, fue capaz de hacerse titular indiscutible”. Lo que es seguro es que después de la victoria de Junqueras hay Rufián para rato.