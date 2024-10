Una experta descoloca a Jordi Basté en directo sobre seguridad e inmigración

Sigue la indignación en Cataluña por la agresión de un ecuatoriano a una bebé de un año en un parque de Montjuïc, en Barcelona. Esta mañana, en su programa matutino en Rac1, Jordi Basté ha puesto el acento en que Dani Esteve de Desokupa ha amenazado al agresor con ir a buscarle en el juzgado. Pasando así por alto lo que preocupa a la ciudadanía, que es el auge de la inseguridad y el problema de la multirreincidencia en Cataluña.

Basté ha llevado a su programa a una experta para hablar sobre la inseguridad y casos como este. Se trata de Montserrat Iglesias, Doctora en Derecho y directora de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

La primera pregunta ha sido si la llamada de Dani Esteve podría llevar a mucha gente a tomarse la justicia por su mano. Toda la entrevista ha girado en torno a un mismo eje, la preocupación de Basté por los discursos de odio y la frustración de los ciudadanos. En lugar de centrarse en el agresor, que este año ha estado ya cuatro veces en la cárcel pero ahora estaba en la calle, se ha centrado en Dani Esteve, Alvise Pérez y Xavier Garcia Albiol.

Algo sale mal en la entrevista

Pero algo ha salido mal, y la experta ha lanzado una reflexión que ha descolocado al propio presentador: “Cuanto más información y más transparente tengamos la ciudadanía, más evitaremos los discursos de odio. Quizás esconder el origen de los delincuentes para evitar criminalizar a ciertos colectivos no está funcionando, y en lugar de evitar este mal lo estamos fomentando”.

La experta pone el dedo en el ojo de un debate actual, que es si -como hacen los medios públicos y subvencionados en Cataluña- hay que ocultar la nacionalidad de los delincuentes. “Los datos no nos tienen que dar miedo”, ha dicho Iglesias, “si realmente se acredita con datos objetivos que realmente la criminalidad proviene de ciertos colectivos lo que tenemos que hacer es poner medidas para estos colectivos”. Propone así “intervenir con medidas preventivas hacia los perfiles que más probabilidades tienen de cometer un delito”.

Basté dice que “es muy interesante” y que “igual sí hay que empezar a decir de dónde son sean de donde sean”, aunque matiza: “Aunque sean del Eixample”. Iglesias reitera que "tenemos que ser transparentes con la ciudadanía", algo que precisamente medios como el de Basté no hace, ocultando siempre que pueden el origen de los delincuentes.

'No hay un problema en Cataluña'

Esto parece no haber convencido a uno de los tertulianos del programa, que dice que "no hay una falta de información sobre la inmigración y la inseguridad". Lo que hay, a su parecer, es "un exceso de presencia mediática de dos temas que no son crisis estructurales en este país". Por si había alguna duda, enfatiza en que "no hay un problema estructura de seguridad en este país, ni con la inmigración".

En la línea habitual de estos tertulianos, ha criticado la "magnificación de ciertos discursos" y "casos concretos como este que hacen que nos hierva la sangre". Es decir, todo forma parte de los discursos de odio que magnifican casos aislados para transmitir una percepción de inseguridad.

El contrapunto lo ha puesto Toni Aira, que ha dicho que "no podemos decir que no hay un problema social o que la gente se queja por vicio". También Joan López Alegre, que dice que "mientras se dedican a decir que todos los que no pensamos como ellos somos unos fachas, la inseguridad sigue creciendo". "No crece la inseguridad", le responde el tertuliano buenista, "crecen las percepciones".