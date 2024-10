Un alto cargo de ERC: 'Oriol Junqueras se asustó y se escondió en octubre de 2017'

Sigue la guerra civil en ERC, con una nueva escalada por las incendiarias declaraciones del exconsejero Xavier Vendrell, esta mañana, en Catalunya Ràdio. Vendrell, empresario y alto cargo de ERC durante el procés, tuvo un papel fundamental aquellos días de 2017. Entre otras cosas, se le vincula con la trama rusa del procés y con la estructura que organizó Tsunami Democràtic.

Esta mañana, Xavier Vendrell ha cargado duramente contra Oriol Junqueras ha quien ha acusado de causar “un daño irreparable al partido”. Ha pedido que dé un paso al lado y ha deslizado que “si pierde” en el congreso de noviembre “en un año no será militante de ERC”.

Pero entre las cosas que ha dicho destaca su revelación sobre el papel que jugó Oriol Junqueras durante los días decisivos de la proclamación de independencia, en octubre de 2017. “Junqueras no hace el 1-O, lo hacen Puigdemont y Marta Rovira”, ha afirmado categóricamente. Algo que siempre se ha rumoreado, pero que hasta ahora nadie, y menos un alto cargo de ERC, se atrevió a decir.

'Se asustó y se escondió'

Xavier Vendrell otorga a Junqueras el mérito de "haber conseguido que personas de sentimiento nacional español votaran a partidos independentistas". Pero en cambio, dice, "su mérito no es el 1 de Octubre" porque "los líderes políticos del 1-O son Carles Puigdemont y Marta Rovira". Esto da a entender que Oriol Junqueras no quería el referéndum, ni todo lo que vino después.

Según cuenta este alto cargo de ERC, los días previos a la proclamación de la independencia "él tenía muchas dudas". De hecho, "el día antes de la proclamación, él cuenta en la ejecutiva entre llantos que no se proclamará la independencia". Lo cual suscitó "una rebelión" entre los suyos, "como también le sucedió a Carles Puigdemont".

Tanto es así, que Junqueras llegó a la fecha clave "arrastrado", hasta el punto de que se "asustó, se marchó y no se presentó en el Palau de la Generalitat". Vendrell hace hincapié en que "ERC sí estaba", y menciona nombres como Marta Rovira, Carme Forcadell y Dolors Bassa. "Pero él no estaba", añade, "él se asusta y se esconde en Montserrat".

Duro golpe a Junqueras

Dirigentes de aquel momento como Mireia Boya (CUP) y cargos próximos a ERC como Oriol Soler confirman lo que ha dicho Vendrell. "Yo también estaba y ratifico lo que ha dicho, no todos estuvieron a la altura, no todos querían un referéndum", ha dicho Boya.

Las declaraciones de Vendrell son un duro golpe, otro más, a un Junqueras que está preparando el congreso de noviembre para enfrentarse a Marta Rovira. Entre otras cosas, Vendrell ha dicho que Junqueras "sí mandaba y mucho desde la cárcel de Lledoners", desde donde, entre otras cosas, eligió a Pere Aragonès como candidato a la presidencia de la Generalitat. "Por lo tanto, que ahora no diga que no sabía nada", ha dicho en referencia a la tesis de Junqueras de que él no sabía nada de la estructura B.

Además ha acusado al expresidente de ERC de "esconderse en los momentos clave", como la decisión de si investir o no a Salvador Illa. Por eso ha preguntado de forma retórica "si es el más indicado para presidir el partido" en esta nueva etapa.