El exdirectivo del Barça Toni Freixa desenmascara al establishment con Sílvia Orriols

El auge de Sílvia Orriols y Aliança Catalana ha agitado el panorama político catalán y ha desatado el pánico en los partidos y medios procesistas. Lo que más nervios provoca es el acelerado proceso de normalización de sus ideas. Propuestas que hasta hace poco eran tabú, y que cada vez más gente se atreve a formular sin complejos.

Entre quienes se atreven a hacerlo hay también personajes públicos que contribuyen aún más a ese proceso de normalización. El último en hacerlo ha sido Toni Freixa, exdirectivo y candidato a la presidencia del FC Barcelona.

En una entrevista con Albert Om para el diario Ara, el abogado catalán ha desvelado de la forma más natural sus preferencias políticas.

“Una persona que ahora escucho mucho y que me gusta mucho lo que dice es Sílvia Orriols. Creo que se está atreviendo a decir lo que mucha gente que vive de la política no puede decir”, manifestó.

Sus declaraciones generaron estupefacción en el entrevistador, Albert Om, que le soltó un “esto es fuerte eh”. El medio para el que trabaja fue el segundo más subvencionado el año pasado con 920.000 euros del erario público. Medios como el Ara son los que más temen la subida de Aliança Catalana porque amenaza su ecosistema (de ahí la reacción de Albert Om).

Resulta al menos curioso que un medio considere "fuerte" hablar bien de una diputada que representa a 120.000 catalanes. Por eso la reacción del entrevistador ha sido muy criticada en las redes. "Qué es lo que considera fuerte", se pregunta Sergi Maraña, "que le guste lo que dice Sílvia Orriols, o que diga que el resto de políticos son unos estafadores".

"Albert Om, lo que es fuerte es lo reventada que está Cataluña", es uno de los comentarios que abundan en las redes. Alguno se pregunta si diría lo mismo si el entrevistado se declara cercano a la CUP. "Decir lo que piensas no es fuerte, es sentirte libre y no tener el culo alquilado, a lo mejor no es tu caso y por eso lo encuentras fuerte", dice un comentario.

Toni Freixa responde al linchamiento

Pero además, Toni Freixa ha recibido un linchamiento por expresar su opinión de forma franca y natural. Él mismo ha respondido en su cuenta de X. "No os imaginais cuanto mamador de la teta pública me está persiguiendo hoy por haber dicho esto. Pues lo reitero, me gusta mucho el discurso de Sílvia Orriols".

Tras hacerse pública la entrevista, el exdirectivo culer había recibido toda clase de insultos y faltas de respeto. Le llamaron "racista" y "extrema derecha", algo por desgracia habitual para quienes defienden a Aliança Catalana.