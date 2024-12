La exconsejera de Igualdad, Tània Verge, contraria a prohibir el velo en las escuelas

La exconsejera de Igualdad, Tània Verge, ha concedido una entrevista a El Nacional donde ha hablado sobre inmigración. Una entrevista en la que ha repetido hasta ocho veces la expresión "extrema derecha". Y donde ha pedido las competencias en inmigración para garantizar los derechos a todas las personas que llegan a Cataluña.

Sorprende sobre todo su posicionamiento en torno al velo islámico, teniendo en cuenta que defendió el feminismo radical desde la Consejería de Igualdad. La exconsejera no prohibiría el velo islámico en las escuelas. En su opinión, eso fomenta el abandono escolar de esas niñas.

Tània Verge cree que hay que priorizar el derecho a la educación. "El derecho a la igualdad de mujeres y hombres también, pero imposiciones que chocan frontalmente con otro derecho no necesariamente garantizan la igualdad", ha dicho.

A continuación, ha pedido "trabajar des del ámbito de las políticas de prevención para detectar situaciones donde las chicas no puede elegir". Así mismo, ha advertido de la "supuesta" protección de las mujeres musulmanas por parte de la "extrema derecha". Una defensa que según apunta es "falsa, totalmente instrumenta, y nada creíble".

Además, sobre el velo islámico, ha pedido no caer en la trampa de la extrema derecha: "Un hijab no es lo mismo que el burka, y hay mucha intencionalidad política en mezclarlo todo", avisa. Afirma rotundamente que "una pieza de vestir no se puede identificar como opresora", sino que es "una expresión de identidad".

Sobre las competencias

Dice que "las migraciones son un hecho, no son un problema". Por eso afirma que "queremos las competencias" para "permitir que todas las personas que llegan tengan garantizados los derechos". Para ella, el control migratorio tiene que ser para "gestionar de la forma más adecuada, eficiente y respetuosa con los derechos humanos".

Cree que en Cataluña hay "racismo estructural", y defiende políticas de integración. Como "erradicar todas las trabas burocráticas fruto de la ley de extranjería que genera mucha alienación". Quiere un "plan de acción con el racismo" para erradicar todas las formas de discriminación.

Inclusión y no integración

Sobre la necesidad de integración, Tània Verga afirma que este concepto le parece "ajeno" y que prefiere hablar de "inclusión". Esto implica, según explica, "garantizar unas condiciones materiales de vida y posibilidad de participar activamente en el futuro del país". En este sentido, defiende abiertamente la Cataluña de los ocho millones.

Considera "un mantra de la extrema derecha" decir que la identidad catalana está amenazada por el aumento de la inmigración. Defiende el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), y acusa a Junts de alimentar a la extrema derecha. "Hay alcaldes del Maresme que hacen aspavientos por once personas que se habían quedado con una problemática muy concreta".