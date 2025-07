ERC saca el comodín del referéndum tras otro sonrojo con la financiación singular

ERC y Junts colaron el referéndum de autodeterminación en sus acuerdos con el PSOE y el PSC, pero de una forma muy ambigua. Los acuerdos vienen a reconocer el referéndum como un mecanismo viable para la resolución del conflicto catalán. Aunque en ninguna parte recoge la obligación explícita de celebrar un referéndum.

Pareciera pues que los partidos procesistas introdujeron este punto no solo para reivindicar su unilateralidad, sino también para cubrirse las espaldas. Para tener un horizonte al que recurrir en su estrategia si fallaba todo lo demás. Siempre quedará el referéndum…

Pues bien, tras meses sin hablar del tema Esquerra ha sorprendido este martes sacando el comodín del referéndum en el turno de preguntas al Presidente de la Generalitat.

El portavoz Josep Maria Jové advirtió a Illa que con la amnistía no será suficiente: “El acuerdo de investidura decía literalmente que la ley de amnistía tiene que permitir abordar el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicularlo institucionalmente”.

Jové apeló a Illa a cumplir sus acuerdos y le preguntó cómo piensa hacerlo efectivo. Antes que ellos, apenas conocida la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía, Junts vino a decir lo mismo: le recordaron a Sánchez que la próxima pantalla es la del referéndum de autodeterminación.

ERC pierde más credibilidad

En la intervención de Jové se ve una clara intención de competir con Junts por la exigencia a los socialistas. Pero en su caso chirría más, porque lo formuló solo 24 horas después de que expirara el plazo para que el PSC presentara la propuesta de financiación singular.

Es decir, Esquerra pide el referéndum sin ni siquiera haberse cumplido el calendario acordado con los socialistas para la financiación singular.

Al hacerlo pierden credibilidad: si el PSC incumple con un compromiso claro y concreto como este, cómo no van a hacerlo con algo mucho más ambiguo como el referéndum. Pero no solo eso. De alguna forma, los republicanos demuestran que el referéndum, más que una exigencia real, es el horizonte al que apelar cuando lo demás no sale adelante.

Junqueras da más tiempo al PSC

La demostración más evidente de todo esto fue la respuesta de Salvador Illa. El President reivindicó la importancia de la amnistía para resolver el conflicto político, pero no hizo ni una sola mención al referéndum. Las cámaras del Parlament captaron el rostro desencajado de Jové.

La realidad más allá del relato es muy prosaica, y el propio Oriol Junqueras admite que la cosa no irá tan rápida. También asume que no puede dejar caer ni a Pedro Sánchez ni a Salvador Illa. Así que ha dado un poco más de margen al PSC, que debía presentar la propuesta el 30 de junio y ahora marca como nueva el 14 de julio.

Mientras Junts y ERC pelean con sangre y sudor para que el PSOE y el PSC cumplan con sus promesas, los electores independentistas se van bajando del barco. Las encuestas les dan cada vez menos apoyo. Y el motivo es precisamente la pérdida de credibilidad por cosas como esta.