Dos apuñalamientos en media hora vuelven a encender las alarmas en Cataluña

El cambio de paradigma la Consejería de Interior ha rebajado la intensidad del debate sobre el auge de la inseguridad en Cataluña. El nuevo gobierno del PSC ha reconocido el problema y ha impulsado un plan contra las armas blancas y otro contra la multirreincidencia. Un doble apuñalamiento este fin de semana en Tarragona ha vuelto a encender las alarmas y evidencia que el problema sigue estando ahí.

El primer apuñalamiento tuvo lugar el sábado a las nueve y media de la noche, en una batalla multitudinaria en el centro de Tarragona. Cinco minutos después y muy cerca del primer suceso, se produjo un segundo apuñalamiento. Ambos sucesos se saldaron con dos heridos.

La Guardia Urbana, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, detuvo a dos jóvenes de 23 y 25 años como supuestos autores. Los detenidos tenían antecedentes y, según fuentes policiales, estaban identificados por las autoridades. Un patrón que se repite en la mayoría de estos casos y que vuelve a poner en el centro del debate el problema de la inseguridad en Cataluña.

Los ataques provocaron una ola de pánico en el centro de Tarragona, solo horas después del atentado mortal en Alemania. Son fechas muy sensibles en las que crece el miedo de la ciudanía a atentados islamistas en lugares concurridos.

Los apuñalamientos, un problema candente

El doble apuñalamiento en Tarragona hace revivir las peores pesadillas de la inseguridad en Cataluña. Horas después, la famosa cuenta de X 'Apunyalòmetre' actualizó los últimos ataques con cuchillo. Dos policías heridos en el Raval y en Creixel, otro apulamiento en Parets del Vallès y seis cuchilladas en el Barcelona.

Una vez más, los ataques han suscitado todo tipo de críticas a la situación de la seguridad en Cataluña. Empezando por el tratamiento en los medios de comunicación, y al hecho de que no haya trascendido la nacionalidad de los detenidos.

Muchos de los comentarios en las redes sociales coinciden en que la inseguridad no son simples percepciones. "No se dice lo que todo el mundo puede deducir, no vaya a ser que demos alas a la extrema derecha", comentan. También ponen en evidencia "la decadencia de la Cataluña post-procés", así como la "degradación en los barrios".

El plan del Govern side adelante

Apenas aterrizado en la Generalitat, el nuevo gobierno del PSC cambió el enfoque de la gestión en Interior. Pasó de negar el problema de la inseguridad como el anterior gobierno de ERC a reconocer el problema. La nueva consejera, Núria Parlon, impulsó un plan de prevención con especial atención a la lucha contra las armas blancas.

Recientemente, Gobierno central y Generalitat anunciaron un plan de choque contra la multirreincidencia en Barcelona. Las autoridades reconocieron por primera vez en público el grave problema del auge de la delincuencia en Cataluña. Se prevé la creación de más juzgados para acelerar los juicios rápidos y acabar con la impunidad de los delincuentes.

Mientras, siguen abiertos otros debates de fondo como el endurecimiento del código penal o una aplicación más contundente de la ley de extranjería. Según datos policiales la mayor parte de estos delitos son cometidos por extranjeros. Importantes sectores de la sociedad catalana piden la deportación de delincuentes extranjeros tal y como ya contempla la ley de extranjería.