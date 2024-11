Acusan a un ayuntamiento de la CUP de cometer irregularidades en el empadronamiento

En enero de 2024 estalló la polémica por supuestas irregularidades en el empadronamiento en Ripoll. El Periódico tachó de “ultra” a la alcaldesa Sílvia Orriols y la acusó de incumplir la ley que obliga a los ayuntamientos a empadronar a los recién llegados en el plazo máximo de un mes. Luego se demostró que el ayuntamiento de Ripoll no había incumplido ninguna ley, sino que apuraba el plazo establecido por la misma para comprobar que no hubiera fraudes. Y se demostró también que decenas de ayuntamientos de todos los colores hacían lo mismo, sin que hubiera salido a la luz.

La polémica sirvió en todo caso para destapar otros posibles fraudes, más frecuentes de lo que parece en las ciudades de Cataluña. Ahora, @MRSHL0 ha denunciado en su cuenta de X una supuesta irregularidad del ayuntamiento de Girona gobernado por la CUP.

Según esta información, el ayuntamiento de Girona tendría 859 personas empadronadas en un edficio de la ciudad: "Gracias a una solicitud de acceso, pudimos saber que el ayuntamiento tenía empadronadas casi 900 personas en este edificio, personas sobre las cuales no tiene ningún control de dónde viven, dónde trabajan ni dónde tributan".

@MRSHL0 asegura que estas personas "se inscriben pero no viven" en este edificio, "y disfrutan de todos los servicios". Alerta de que "pueden estar aquí, en Tanger, en Sevilla o en el Caribe" pero que "disfrutan de los servicios públicos que brindan el ayuntamiento y la Generalitat". Lo cual "incluye pagas y ayudas" pese a que "nadie comprueba nunca" dónde viven.

El ayuntamiento lo justifica

La situación es tan alarmante, que hay tantas personas empadronadas como metros cuadrados tiene el edificio. El caso había levantado sospechas entre los vecinos, pero no ha sido hasta ahora, con el trabajo de investigación de este anónimo, que se ha descubierto el presunto fraude. El ayuntamiento no solo no niega el caso, sino que además lo justifica con razones ideológicas. Según consta en el escrito, el ayuntamiento de Girona "utiliza este edificio para empadronar a personas sin domicilio y también aquellas que no se pueden empadronar en el domicilio donde viven, de forma temporal".

El usuario que ha denunciado el caso se pone las manos a la cabeza, porque "están empadronando gente de manera totalmente irregular, pero lo aceptan y encima lo reivindican orgullosos". Menciona también que "tú cada vez pagas más de IBI para mantener los servicios".

Alerta de que puede haber decenas de casos más como este, y que hay que denunciarlo porque "cada vez pagamos más impuestos para ver los servicios mermados por una gestión nefasta y una población creciente sin freno". El ayuntamiento de Ripoll dilataba los procesos, siempre dentro de los márgenes de la ley, precisamente para comprobar que no hubiera fraudes.