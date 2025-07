Denuncian la infiltración de una periodista catalana para atacar a patrullas vecinales

Nuevo episodio de tensión entre medios de comunicación subvencionados y ciudadanos. El grupo patrulla vecinal Reconquista España, muy presente en redes, ha revelado que una periodista de El Periódico intentó infiltrarse en su grupo con intenciones cuestionables. Según las capturas divulgadas, la reportera tenía la evidente intención de vincular a este grupo con la narrativa actual de la "extrema derecha" y los "nazis".

En las conversaciones, la periodista sugería cosas como que “tengo la sensación que no hay tanta gente dispuesta a pasar a la acción”. Además, manifestaba su interés en relación con el contexto de “lo de Torre Pacheco”. Entre otras cosas, afirmaba que venía de "Deport Them Now", un grupo de extrema derecha minoritario que se ha usado para crear esta narrativa:

El interlocutor de Reconquista España contestaba a la periodista diciendo que no ellos tienen relación con esos entornos. De pronto, le revela que sabe que es una periodista y lo que está haciendo. "Es bastante triste que intentéis infiltraros en grupos de gente honrada y honesta que solo está preocupada por la seguridad de nuestros barrios", le reprochaba.

El auge de las patrullas vecinales

Este incidente ha coincidido con el auge de las patrullas vecinales en Cataluña frente al aumento de la inseguridad. En L'Hospitalet - entre otros sitios - han aparecido las primeras iniciativas en este sentido. Esto es algo que en su día ya advirtió el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Si el Estado no da soluciones, decía el alcalde, la gente se tomará la justicia por su mano.

Según datos oficiales, por ejemplo, los delitos con armas blancas subieron un 38 % durante la primera mitad de 2025 en Barcelona. Así mismo, se identificaron 280 multirreincidentes, responsables de miles de delitos. Pese a la mejora de los datos en ciertas categorías, muchos ciudadanos todavía consideran que las fuerzas oficiales no son suficientes.

Esta clase de iniciativas populares no están exentas de riesgo. De entrada, la creación de patrullas vecinales indica una clara desconfianza hacia las autoridades. Además, la posibilidad de autodefensa descontrolada y confrontaciones mal gestionadas puede provocar otros problemas de seguridad. El caso de Torre Pacheco ha servido como advertencia, aunque la primera intención del poder político haya sido capitalizar el caso.