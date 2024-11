Un dirigente de ERC carga duramente contra Gabriel Rufián

El diputado y líder de ERC en el Congreso de los Diputados Gabriel Rufián ha anunciado esta semana lo que era un secreto a voces: su apoyo a la candidatura Militància Decidim que encabeza Oriol Junqueras para ser elegido presidente del partido en el congreso del próximo 30 de noviembre. En una entrevista en Catalunya Ràdio, el dirigente republicano defendió que la opción de Junqueras es “la mejor” por “su poder de incidencia en espacios políticos muy necesarios”.

Pero además, en esta entrevista el dirigente republicano se quejó de tener poco poder en la ejecutiva de ERC: “A mí me han montado ejecutivas por el color de camisa que me tengo que poner. Yo mando relativamente poco, siempre he mandado relativamente poco, a ver si ahora cambia. Soy uno más en un espacio de decisión muy grande, tengo poco margen de decisión autónoma”.

Crítica salvaje de un compañero de partido

Las declaraciones de Gabriel Rufián han provocado la crítica salvaje de un compañero suyo de partido, el diputado y portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Orobitg. Este dirigente que apoya abiertamente a la candidatura no oficialista Foc Nou ha publicado un tweet contra Rufián: “A mí más que su camisa, lo que me preocupa es que haya ignorado los acuerdos de la ejecutiva para expresarse en catalán en el atril del Congreso”.

Además, en plena guerra por la presidencia de ERC, a las puertas del congreso, ha soltado una puya en clave electoral: “Imaginaoslo empoderado como pretende, con la victoria de Militància Decidim”.

Foc Nou, la candidatura que defiende Orobitg, es una lista impulsada por un sector crítico de ERC que encabeza el exconsejero Alfred Bosch. Son contrarios a las dos candidaturas oficialistas, la que representa a Marta Rovira y la que lidera Oriol Junqueras, y critican duramente a los dirigentes que han estado al frente del partido los últimos años. Entre ellos Gabriel Rufián, que tiene muchos enemigos internos.

Muchos, como el propio Orobitg, ven a Rufián más en Podemos que en ERC. Su mensaje ha provocado muchos comentarios, algunos en contra de Rufián pero también muchos a favor. Esto revela la división interna que hay actualmente en el partido, y que con independencia de quien gane será muy difícil de suturar.