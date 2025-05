Críticas a TV3 por su último delirio woke: 'Personas migrantes'

Los servicios informativos de TV3 llevan tiempo metidos en una deriva ideológica que les aparta de la función prevista para unos medios públicos. La izquierda ha acuñado el concepto “racismo inmobiliario” para referirse a la discriminación hacia los inmigrantes a la hora de alquilar. TV3 se apunta a este concepto en una noticia que ha vuelto a causar polémica en las redes por su particular enfoque.

La televisión pública catalana se hace eco de un fenómeno que tiene que ver con la crisis inmobiliaria actual. “Muchos inmigrantes”, dice la noticia, “alquilan habitaciones en pisos compartidos por varias familias en barrios degradados”. Pone como ejemplo el barrio de Sant Roc, donde quince personas viven hacinadas en menos de cincuenta metros por 550 euros al mes.

TV3 habla de “personas migradas”, con la misma retórica que utiliza la izquierda woke para referirse a los inmigrantes. El diccionario deja claro que “migrada” significa “que no llega de mucho a lo que correspondería”. Por lo tanto, la palabra no está bien utilizada en esto contexto.

Los medios públicos tienen el deber de actuar con profesionalidad y el mínimo exigible es el conocimiento de la lengua y su buen uso. Pero TV3 demuestra una vez más la dejación de funciones al servicio de una ideología.

Críticas a TV3

“No son personas migradas, son personas enteras, completas, que han emigrado de un país y han inmigrado a otro. Ya basta de destruir el idioma, por favor”, dice uno de los comentarios en X. "¿Sois profesionales del periodismo, o vuestra incompetencia es infinita", dice otro.

Pero las críticas no son solo léxicas, sino también sobre el contenido de la noticia. Hay muchos catalanes hartos de que siempre se saque a los mismos en las noticias y con un mismo enfoque.

“En casa vivimos siete porque mi hija si quiere alimentar a sus hijos, pagar la escuela, el agua y la luz, con dos sueldos no es suficiente. Y no salen por la tele, ya estoy harta del cuento”, dice una catalana indignada. “Los de aquí también tenemos problemas”, dice otro, “pero no digamos inmigrantes porque ofenderemos a la izquierda”.

“Mucha gente en Barcelona tiene el mismo problema pero no hablaréis de ellos”, reza uno de los comentarios. Muchos comentarios señalan que el problema es la política inmigracionista que, entre otros, fomenta TV3.