VÍDEO | Un conocido actor español clama contra la inseguridad en los barrios

En la España de la corrección política y la cancelación es difícil ver a figuras conocidas dar opiniones valientes sobre temas como la inseguridad o la inmigración. Por eso ha generado un gran impacto el vídeo de Nacho Guerreros. Conocido por el personaje de Coque en La Que Se Avecina, el actor riojano afincado en Madrid ha denunciado la situación en muchos barrios de España.

El actor advierte al principio que “tenía muchas dudas acerca de si subir o no este vídeo”. Explica que lleva desde el año 1999 viviendo en la zona de Tirso de Molina. “Los vecinos y los comerciantes de la zona hemos experimentado una decadencia abismal del barrio, unido a una inseguridad ciudadana que es insostenible”, afirma.

Dice que la presencia policial "no es suficiente", y apela a los gobiernos locales, regionales y nacionales para que actúen. Pide "que miren por los vecinos y los comerciantes que cada día sufren los robos de estos grupos de personas que están aquí para hacer el mal".

Exclama que "esto no lo quiero para mi barrio, no lo quiero para mi ciudad y no lo quiero para mi país". Alerta de que los ciudadanos "estamos indefensos ante esta barbarie que está sucediendo". Espera "que no ofenda a nadie", pero reitera que "necesitamos parar esto".

Que una persona con la relevancia pública de Nacho Guerreros hable con esta franqueza ayuda a visibilizar el problema. Su voz y las redes sociales dan eco a una situación que suele ser ocultada por los medios generalistas. La inmigración masiva y la inseguridad se han convertido en las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles.

Gran impacto en las redes

La denuncia de Nacho Guerreros ha tenido un gran impacto en las redes sociales. Varias cuentas de X han difundido el vídeo, que se ha viralizado en cuestión de horas. Muchos ciudadanos han dejado su comentario, aplaudiendo las palabras del actor.

"Es un paso, sin duda, y un paso valiente, sabiendo de la vertiente ideológica que carcome su gremio profesional". Esto opina el periodista Rubén Pulido. Su valoración es compartida por muchos otros usuarios de X, que afirman que "los progres empiezan a desertar en masa ante la realidad".

"Es un avance importante", dice otra usuaria, "mucha gente que defendía antaño esta situación se está dando cuenta que es un error. La mayoría están padeciendo en sus barrios focos de inseguridad y peligro". Se repite mucho el mensaje "estamos despertando".