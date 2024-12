Carles Puigdemont pide a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza

Carles Puigdemont ha celebrado esta mañana una rueda de prensa posterior a la evaluación de los acuerdos entre PSOE y Junts. El presidente de Junts ha sido muy crítico con el incumplimiento de los acuerdos de hace un año. Por eso ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.

Esta vez Puigdemont ha ido más allá de las simples amenazas. Ha dicho que Pedro Sánchez "no es de fiar", y que han registrado una petición en el Congreso de los Diputados para discutir si debe seguir o no. "Pedro Sánchez no es merecedor de nuestra confianza, pese a que hemos sido pacientes y generosos", ha afirmado el presidente de Junts.

Puigdemont ha admitido que firmaron el Acuerdo de Bruselas hace un año desde la desconfianza. Pero que lo hicieron creyendo que podría ser una oportunidad histórica. Algo que a su parecer el PSOE ha desaprovechado, y ha puesto encima de la mesa compromisos pendientes como las competencias en inmigración o el catalán en Europa.

Por todo eso, Puigdemont cree que ha llegado el momento de marcar un punto de inflexión en la legislatura. Es consciente de que la cuestión de confianza solo la puede presentar el presidente del Gobierno.

Y por eso le pide a Sánchez que lo haga, para evaluar si sigue teniendo mayoría.

'Las cosas no van bien'

"Esperamos y deseamos que el PSOE no se oponga" a la moción de confianza, ha dicho Puigdemont. Por otro lado, se mostró expectante con la próxima reunión con el PSOE. Reconoce que han perdido la paciencia, por "cosas en las que estamos de acuerdo pero que no se cumplen y van pasando los meses".

"Después de un año, las cosas no van bien", ha advertido el presidente de Junts, y se ha referido directamente a la amnistía: "Hoy no hay amnistía, porque una amnistía que no es completa no es amnistía".

La pregunta ahora es cómo pretende Carles Puigdemont presionar al PSOE para que presente la cuestión de confianza. Junts ha descartado votar una moción de censura con PP y Vox, y la cuestión de confianza depende del presidente del Gobierno. ¿Estamos ante un nuevo tiro al aire de Carles Puigdemont?