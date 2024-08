A Carles Puigdemont le entra el miedo y no se atreve a moverse de Waterloo

Tras su nueva fuga a Waterloo, hace casi dos semanas, al finalizar un acto en Barcelona, a Carles Puigdemont le ha vuelto a entrar el miedo. Este lunes estaba prevista su asistencia en un acto celebrado en el sur de Francia, pero evitó hacer acto de presencia por motivos de "seguridad".

Cada verano, en Prades (Conflent) se celebra la Universidad Catalana de Verano, en la que habitualmente asisten distintas personalidades políticas del catalanismo. Este año estaba previsto que el líder de Junts asistiera al acto, pero prefirió no arriesgarse y quedarse en Waterloo.

Los motivos por los que Carles Puigdemont no asistió al acto en Prades

A pesar de que "había comentado hace unos meses" que asistiría a Prades "de forma presencial", finalmente Puigdemont se limitó a intervenir con un vídeo grabado. "Por motivos de seguridad he visto que era más prudente no venir", aseguró el expresident de la Generalitat.

Carles Puigdemont no se atrevió a viajar hasta Francia, básicamente, por miedo a poder ser detenido. Actualmente, el líder de Junts ya no goza de ningún tipo de inmunidad por ser europarlamentario -porque ya no lo es-. Este escenario provoca que ya no pueda viajar por toda la Unión Europa con la tranquilidad que lo hacía hasta ahora.

Es cierto que, por ahora, el juez Pablo Llarena no ha emitido ninguna orden de detención europea contra él. Sin embargo, el magistrado sí que tiene activada la orden de detención a escala nacional al considerar que la amnistía no cubre el delito de malversación por el que se le persigue. En cualquier momento, pues, Llarena podría reactivar la euroorden. Si lo hiciera estando Puigdemont en Francia, el expresident estaría en riesgo de que la policía francesa pudiera arrestarlo.

Ante este escenario, el líder de Junts ha preferido ser prudente. El "valiente president legítim" (sic) no ha querido jugársela y ha preferido quedarse en Waterloo. Aunque de esta forma volviera a incumplir su palabra de asistir a la Universidad Catalana de Verano.

Hay que tener en cuenta que, además, este lunes la defensa de Carles Puigdemont decidió pasar al ataque y denunciar ante el Consejo General del Poder Judicial al juez Llarena. El expresident y su abogado, Gonzalo Boye, consideran "injustificado" el "retraso" en la tramitación de los recursos que presentaron relacionados con la ley de amnistía y la decisión del juez de no aplicársela. Según publicaron varios medios, esta denuncia podría ser solo un paso más en la estrategia que tenía en mente el líder de Junts de acabar denunciando al magistrado por prevaricación.