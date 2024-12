Carles Puigdemont eleva la amenaza a Pedro Sánchez

Carles Puigdemont aprovechó el prime time que le regaló TV3 anoche para mostrar su lado más intransigente. El independentismo le acusa de estar sosteniendo gratis el partido del 155, así que el presidente de Junts necesitaba marcar músculo. Y lo hizo elevando la amenaza a Pedro Sánchez, como nunca hasta ahora.

Durante la entrevista advirtió al PSOE de las consecuencias de rechazar la cuestión de confianza. La Mesa del Congreso ha ganado tiempo aplazando la decisión, que sin embargo tendrán que acabar tomando la primera semana de enero. "Ellos saben qué pasará", repitió el expresident, que amenazó con llevar la legislatura al "colapso".

Hasta ahora, Puigdemont había insinuado la posibilidad de retirar el apoyo al PSOE. Pero nunca había sido tan claro sobre ello como anoche. Es la primera vez que el presidente de Junts verbaliza de forma explícita la posibilidad real de retirar su apoyo y hacer caer al Gobierno.

¿Es verdaderamente una posibilidad, o vuelve a ir de farol?

Los cálculos de Carles Puigdemont

La cuestión de confianza es un win-win para Junts. Si el PSOE la rechaza, justificará su ruptura para hacer caer el Gobierno sin tener que aliarse con PP y Vox en una moción de censura. Si por el contrario aceptan, Sánchez tendrá que poner toda la carne en el asador para conseguir el voto favorable de Junts.

Lo primero permitiría a Junts presentarse ante los catalanes como el partido que hace respetar los intereses catalanes. Y esto le ofrece una ventaja competitiva respecto a ERC. Lo segundo le granjearía el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, y nuevas e importantes concesiones.

Se abriría entonces un nuevo escenario, con elecciones incluidas. Junts podría medirse a ERC con más garantías, y explorar nuevas vías de acuerdo con el PP siempre que no esté Vox de por medio. También corre el riesgo de perder la posición privilegiada de ahora, que no obstante, de momento, no está dando los resultados esperados.

Zozobra en el PSOE

Puigdemont lanzó otro órdago que debería causar, cuanto menos, preocupación en el PSOE. El presidente de Junts advirtió que en la situación actual ni siquiera se pueden negociar los presupuestos. Un revés para los socialistas, que hasta ahora transmitían optimismo con el avance de las negociaciones.

De hecho, la entrevista de Puigdemont ha causado un tremendo enfado en Moncloa y en Ferraz. En el PSOE saben que el expresident es un hombre imprevisible y que se mueve por impulsos. Pero esta vez consideran que ha cruzado todas las líneas, traicionando la relación de confianza construida hasta ahora.

En el PSOE insisten en su esfuerzo por cumplir los acuerdos, a pesar de haber cosas que no pueden controlar. En cambio, consideran que Junts está faltando a su palabra de garantizar la estabilidad del Gobierno. Y lo que es peor, la entrevista de anoche da la razón a aquellos que advirtieron a Sánchez de los riesgos de aliarse con Puigdemont.

Esto aumenta la zozobra en el PSOE sobre la necesidad de romper definitivamente con el expresident. Sánchez llama a la calma diciendo que ahora no es el momento. Pero ahora ya sabe que lo de Junts y la estabilidad parlamentaria es un binomio imposible.