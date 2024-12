Carles Puigdemont hace su particular discurso de Navidad y le critican hasta los suyos

Carles Puigdemont ha vuelto a utilizar X como plataforma para lanzar su mensaje a los catalanes. El líder del principal partido de la oposición en Cataluña ha lanzado nuevamente un discurso victimista. La publicación ha empezado a llenarse de mensajes de independentistas hartos de escuchar siempre lo mismo.

"El President Illa y sus propagandistas no pierden ocasión para imponer el relato de su partido, que la inmensa mayoría de los catalanes no votaron". Así empieza el discurso de Puigdemont, que no acaba de digerir la presidencia de Salvador Illa y el PSC.

El expresident critica que Salvador Illa hable de girar página "como si en Cataluña no tuviera problemas nacionales". Ha subrayado que el suyo es "un gobierno en minoría, incapaz incluso de aprobar los presupuestos a tiempo". Ha lamentado que "menosprecie a la mayor parte de los catalanes" y que se esfuerce por "borrar" el período procesista.

Así mismo, ha dicho que "tenemos que empezar a trabajar para que no lo vuelvan a hacer, para recordarles que somos una nación". Ha afirmado que Cataluña "no vivirá nunca en normalidad mientras sufra los efectos de su dependencia de España".

En su tono victimista habitual, ha insistido en la "persecución" y el "sufrimiento" que sufren los independentistas. Una vez más ha recurrido a su situación personal, diciendo que lleva siete años viviendo en el "exilio, permanentemente amenazado y escarnecido". Finalmente ha lanzado una nueva advertencia a Sánchez, y es que "no renovaremos nuestra confianza mientras persista su hundimiento de Cataluña".

Críticas de los propios independentistas

Como suele ser habitual en sus discursos en X, el speech acumula ya muchos mensajes sobre todo de independentistas indignados. Independentistas que le recuerdan que "si hubiera hecho efectiva la independencia nos habríamos ahorrado todos estos despropósitos de los últimos siete años".

"Hemos amnistiado a todos los piolines y tu sigues en el exilio, mientras el resto de políticos indepes cantan villancicos con los del 155", dice otro independentista indignado.

Los mensajes transmiten el sentir de muchos independentistas que ven a los líderes procesistas como grandes artífices de la traición. Lo que chirría no es la lista de agravios que una vez más expone Puigdemont. Sino la sensación de que la cosa no va con él, que no fueron ellos quienes lanzaron al pueblo a la calle y luego se asustaron.

La última amenaza a Pedro Sánchez

Carles Puigdemont ha aprovechado este vídeo no solo para cargar contra Illa sino también para amenazar otra vez a Pedro Sánchez. Junts sigue enrocado en el bloqueo a los presupuestos hasta que el PSOE ofrezca garantías del cumplimiento de sus compromisos. Pero a tenor de los comentarios al vídeo, los independentistas ya no se fían de su palabra.

Fue precisamente el acuerdo de investidura con el PSOE lo que acabó de dilapidar la poca confianza de los independentistas hacia Puigdemont. Ahora ya pocos creen que sea capaz de retirarle su apoyo. Sobre todo porque de ello depende la aplicación de su amnistía.