La caída de Errejón desata la tormenta: dimite otro dirigente tras una denuncia

El escándalo de las denuncias por acoso sexual a Íñigo Errejón ha desatado una tormenta en los partidos y los movimientos de izquierda. Tras la precipitada dimisión del dirigente de Más País y Sumar, otro histórico activista ha presentado su renuncia por una denuncia por agresión sexual. Se trata de Santiago Martín Baraja, uno de los fundadores de Ecologistas en Acción.

Un juzgado de Arganda del Rey investiga a Santiago Martín Barajas por la denuncia que ha presentado una mujer, relacionada con unos hechos acontecidos a finales del mes de julio. Además, otras dos mujeres le acusan de “comportamientos inadecuados”, extremo que él ha negado con el deseo de que se aclare todo.

Ecologistas en Acción ha emitido un comunicado en el que muestran su “consternación” ante los hechos denunciados. El propio afectado les comunicó el miércoles la información que destaparía horas después el Diario.es. La organización inició el protocolo para este tipo de denuncias, abriendo una investigación interna y pidiendo a Martín Barajas que se apartara mientras durara el proceso.

El activista ha anunciado su decisión de abandonar la organización “mientras se aclara lo sucedido”. Una consecuencia más del MeToo desatado ayer contra Íñigo Errejón, pero que podría afectar a otros activistas y políticos de la izquierda.

Dirigente destacado de la izquierda

La organización ha hablado de una situación “extremadamente delicada y dolorosa, ante la gravedad de los hechos que se denuncian”. Santiago Martín Baraja era un importante dirigente, vinculado desde hace décadas al movimiento ecologista.

Ingeniero agrónomo de profesión, Martín Barajas fue elegido en 1989 como primer coordinador general de Ecologistas en Acción. La organización lamenta lo ocurrido, tanto por la gravedad de los hechos como "nuestra relación" con el denunciado.

Según el Diario.es, una mujer interpuso una denuncia presentando un parte de lesiones donde se acredita que sufrió un ataque de ansiedad. En la denuncia relató que, en un encuentro con el acusado, "me rodeó por la cintura y se abalanzó hacia mi besándome". Añade que ella se apartó advirtiéndole "que no siguiera por ahí", pero él insistió "y me dijo que se conformaba con tumbarnos desnudos en la cama sin hacer nada".

Una situación que según se relato le provocó un estado de gran nerviosismo. Acto seguido dice que "me tocó un pecho, me acarició la boca y siguió abrazándome". En la denuncia aportó el testimonio de varias personas, entra las cuales dos mujeres que también habrían sido víctima de los supuestos comportamientos inadecuados de este hombre.