Baño de realidad para el PSC con los presupuestos: vuelta al plan inicial

Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat gracias al apoyo de una estrecha minoría de los 68 diputados del PSC, ERC y los Comuns. Su voluntad ha sido explorar nuevas mayorías incorporando los apoyos de partidos de la oposición como Junts. Pero los cordones sanitarios impuestos a Vox y Aliança Catalana, y la polarización de partidos como Junts y PP, a la derecha, y CUP, a la izquierda, hacen imposible explorar una vía más amplia para dar estabilidad a la legislatura.

La primera fase de la negociación de los presupuestos que se ha abierto estos días ha demostrado las dificultades del PSC para ampliar su mayoría. Esto obliga al Govern a enrocarse en la estrecha mayoría que le garantizan sus socios de investidura, ERC y los Comunes. Una mayoría suficiente por ahora, pero las reticencias de unos y otros a entrar en el gobierno introducen un riesgo evidente para los socialistas.

Por un lado pueden valerse de la debilidad de ERC y los Comuns y su necesidad de seguir siendo influyentes en el Govern para capear sus crisis internas. Pero por otro lado, ERC y los Comuns están utilizando la minoría del PSC, con 42 diputados de 135, para imponer sus exigencias. En estos presupuestos, republicanos y ecosocialistas están imponiendo su sello por ejemplo con el compromiso del PSC de no bajar impuestos.

Falla la vía de entendimiento con el PSC

Junts era la gran baza de los socialistas para explorar el acercamiento a un socio eventual y que el gobierno no dependiera tanto de ERC y los Comuns. Pero las negociaciones han empezado con mal pie. Este viernes tendrá lugar la primera reunión del Govern con Junts, pero estos ya han advertido que no votarán a favor de unos presupuestos de izquierdas que no contempla ni siquiera una mínima rebaja de la fiscalidad.

Este miércoles en el Parlament, Antoni Castellà ha advertido al PSC que tendrán que escoger: “Si establecen pactos con una izquierda reaccionaria y conservadora que lleva un modelo de reparto de la pobreza, o con el centro de progreso que representamos Junts y que defiende un modelo de compartir prosperidad”.

El PSC ha celebrado que Junts vuelva a la "política útil", y al menos se abra a alcanzar pactos con el partido del gobierno. Pero de puertas para dentro saben que la dicotomía en la que les pone el partido de Carles Puigdemont hace muy difícil, por no decir imposible, esos acuerdos. La prioridad absoluta de los socialistas es amarrar los acuerdos con ERC y los Comuns, y por eso presentará presumiblemente unas cuentas con el sello de la izquierda y continuista con el gobierno anterior.

El PP marca una línea roja

El PSC no descarta futuros entendimientos con Junts, pero por ahora es una puerta que está cerrada. Descartados los apoyos de Vox, CUP y Aliança Catalana, el único partido en la oposición que podría ampliar la mayoría de los presupuestos es el PP de Alejandro Fernández. Un apoyo que se preveía ya muy complicado, pero que queda definitivamente descartado por la línea roja que han marcado los populares.

El portavoz de los populares, Juan Fernández, ha confirmado su disposición a reunirse con Salvador Illa para negociar los presupuestos. Pero ha avanzado que no votarán a favor de las cuentas si el PSC no rompe con ERC: "No participaremos en ninguna aprobación de los presupuestos que tenga introducidos aquellos pactos a los que llegaron ERC y PSC para la investidura, esta es nuestra línea roja".

Sin el apoyo de Junts ni del PP, al PSC solo le queda volver al plan inicial y esperar al congreso de ERC para negociar las cuentas con el nuevo presidente que salga elegido. Todo apunta que será Oriol Junqueras, algo que va a favor de los socialistas por su predisposición a mantener los acuerdos de gobierno en Madrid y en Cataluña. Todo apunta por lo tanto a que Salvador Illa seguirá gobernando con una mayoría estrecha de 68 diputados, y teniendo que negociar continuamente con ERC y los Comuns.