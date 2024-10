Atacan a Pilar Rahola por su 'complicidad con el genocidio en Palestina'

Militantes de la extrema izquierda catalana han atacado este martes a la periodista y escritora Pilar Rahola, durante una conferencia en La Garriga, en el Vallès Oriental (Barcelona). Los activistas irrumpieron en la sala y arrojaron pintura roja sobre la conferenciante para dejar claro que “está manchada de sangre” por su posicionamiento sobre Israel. También exhibieron pancartas donde denunciaban la “complicidad” de Pilar Rahola con el “genocidio” en Palestina, y su defensa del “estado sionista” y “fascista” de Israel.

La acción ha sido reivindicada por la Organización Juvenil Socialista, una escisión de Arran (las juventudes de la CUP), en la órbita de la izquierda independentista radical. Es la misma organización que en febrero atacó con harina a Sílvia Orriols en un acto a favor de Palestina en Ripoll.

Los activistas reivindicaron su acción en Twitter amenazando a "los sionistas y los políticos que seguís a la OTAN" que "no os saldrá gratis" y que tendrán que "asumir las consecuencias". Además, se han vanagloriado de haber parado el acto e "impedir la intervención de la sionista reaccionaria". Algo que es falso, porque Rahola se cambió de ropa y siguió con la conferencia como desafío a los asaltantes.

Alegato de Pilar Rahola contra los 'fascistas'

Tras el incidente, Pilar Rahola tuiteó en su perfil de X que "no me callarán, no me esconderé y no les tendré miedo". Ha reivindicado su condición de "ciudadana libre en un país libre", y ha dejado claro que "nunca el fascismo, ni de derechas ni de izquierdas, impedirá que ejerza mi libertad". Se ha dirigido a los agresores para decir que "de eso tenéis miedo, de la libertad".

Además, Rahola ha dicho que "sé lo que es el fascismo" y ha recordado que "hoy tampoco han conseguido callarme". La periodista ha resaltado que "me he quedado y he dado la conferencia" porque "ante la intolerancia, la palabra libre".

Solidaridad masiva con Pilar Rahola

La periodista ha recibido una avalancha de apoyos y solidaridad con decenas de mensajes en las redes sociales. Entre otros el de la alcaldesa de La Garriga (y exportavoz del gobierno catalán) Meritxell Budó, que ha condenado el ataque y ha defendido la democracia y la libertad de expresión.

También ha recibido mensajes de apoyo del exconsejero Jordi Puigneró y el exdiputado Francesc de Dalmases, o de figuras públicas como Alfons Godall, Gorka Knör, Pilar Eyre y Alfonso Rojo. Igualmente, de personajes en las antípodas ideológicas de Pilar Rahola como Toni Soler: "Estoy lejos de lo que piensa sobre Oriente Medio, pero me parece una vergüenza el ataque que ha sufrido hoy". Un mensaje que la propia afectada ha agradecido viniendo de quien viene.

Hay decenas de mensajes de personas más o menos conocidas, o anónimas, que apoyan a Rahola. Lo hacen con una constante, denunciar el "fascismo" de la extrema izquierda en Cataluña, que "cuando se quedan sin argumentos siempre recurren a la violencia". Destacan también que ya nadie compra los argumentos de esta izquierda, y que por eso recurren a la intimidación y métodos violentos para imponer sus ideas.