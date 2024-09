Ana Pastor vuelve a salir trasquilada: 'Un grave error de desinformación'

Una de las noticias de la semana es el éxito electoral de Alternativa por Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Turingia y Sajonia. Como era de esperar, esta victoria ha levantado toda una polvareda mediática y política. La razón no es otra que el perfil político de este partido.

Desde "neonazis" hasta "ultraderecha" y pasando por "derecha identitaria" o "conservadores", cada cual escoge la etiqueta que refuerza su relato. Como es ya habitual, de los acontecimientos políticos del extranjero se selecciona aquello que sirve para la polarización y el conflicto partidista.

Y como también es habitual, los medios de comunicación oficialistas no han tardado en poner el grito en el cielo. Más todavía en el caso de Alemania, cuyo reciente y preocupante pasado es conocido por todos.

El error de Ana Pastor

Entre las figuras periodísticas más influyentes que se ha lanzado a comentar el acontecimiento se encuentra Ana Pastor. En un mensaje publicado en redes sociales, y remitido a una noticia de su medio, Newtral, Pastor señala que “en Alemania un 38% de los jóvenes (entre 18 y 24 años) ha votado a la ultraderecha”:

Más allá de la línea editorial que defiende Ana Pastor, lo que ha llamado la atención de los usuarios en X ha sido la referencia a “Alemania”.

El motivo es tan simple como que las elecciones no han sido en Alemania, sino en algunos estados de Alemania. Sería el equivalente a extrapolar a toda España los resultados de unas elecciones autonómicas. A pesar de que Ana Pastor no permite los comentarios de cualquiera en sus publicaciones, no ha podido evitar una nota de la comunidad aclarando la noticia.

Como bien señala la nota aclaratoria, Turingia representa el 2% de la población alemana, con lo que la extrapolación a todo el país es imposible. Así mismo, esto contrasta con el hecho de que la propia noticia de Newtral incluye la aclaración.

Por todo ello, la conclusión es que este “tweet induce a un grave error de desinformación, la cual su empresa dice liderar en combatir”.