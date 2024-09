Ada Colau dejará el Ayuntamiento de Barcelona: los motivos de su decisión y su futuro

Ya tenemos aquí el último show de Ada Colau. La exalcaldesa de Barcelona prepara su salida del Ayuntamiento de la capital catalana para este mes de septiembre. Y lo hará con un movimiento sorprendente. Básicamente, la líder de los Comuns se marcará un Junqueras. Es decir, se irá ahora para volver con más fuerza dentro de unos meses.

Ada Colau tiene previsto dejar su cargo al frente de Barcelona en Comú. Lo hará, según adelanta El Confidencial, en los primeros quince días de este mes de septiembre. Eso sí, las mismas fuentes aseguran que su adiós no significa que vaya a poner punto y final a su trayectoria política.

La intención de Ada Colau es irse ahora para volver dentro de unos meses. En este tiempo, la exalcaldesa se dedicará a la promoción internacional de los Comuns. Según Metropoliabierta, el objetivo que se ha marcado es "frenar a la ultraderecha" en Europa. Ya sabemos que el ego de Colau es desmesurado, pero sus intenciones sobrepasan todo lo esperado.

Con los partidos identitarios en auge en todo el continente (Francia, Alemania, Italia, Suecia... y también España), Colau quiere trabajar para frenar esta tendencia en la política europea. Un objetivo ambicioso para la líder de un partido que es la tercera fuerza en Barcelona y que en el Parlament de Catalunya apenas consiguió seis escaños. Además, los Comuns forman parte de Sumar, que a cada encuesta va perdiendo apoyos a puñados. Sin embargo, a pesar de este escenario, Colau se quiere erigir como salvadora ante la malvada extrema derecha en toda Europa.

Eso sí, como explica El Confidencial, su lucha contra "la ultraderecha" durará solo un tiempo. Y es que sus intenciones son las de volver a liderar el partido en Barcelona y aspirar a la alcaldía en las elecciones municipales de 2027. Así pues, si sigue este plan, llegará, como mínimo, hasta los 16 años de trayectora en la política institucional. Nada mal para alguien que en 2015 se presentó por primera vez a las elecciones para luchar contra la casta política.

Otro de los motivos del movimiento de Ada Colau es la preparación de la Asamblea Nacional de los Comuns, que se celebrará el 16 y 17 de noviembre. A pesar de que fuentes del partido aseguran que quieren renovar sus liderazgos, la exalcaldesa no tiene intenciones de dar un paso al lado. Al contrario, quiere afianzar su posición en la cúpula del partido, que ahora mismo comparte con Jéssica Albiach y Candela López.

Es evidente que los Comuns no pasan precisamente por un buen momento. En 2023 perdieron la alcaldía de Barcelona tras quedar por detrás del PSC y de Junts. En 2024 forzaron nuevas elecciones en Cataluña tras no aprobar los presupuestos del Govern de Pere Aragonès. Y en esta cita electoral, perdieron dos escaños, no consiguieron representación ni en Tarragona, ni en Gerona, ni en Lérida y solamente la aritmética parlamentaria les ha salvado de caer en la irrelevancia. De hecho, Salvador Illa es president gracias a sus votos, son su socio preferente y nadie descarta que en un futuro puedan acabar entrando en el ejecutivo catalán.

El mal momento que viven los Comuns también ha hecho que crezcan las voces dentro del partido que apuestan por cambiar sus caras visibles. Creen que el tiempo de Ada Colau ya ha terminado. Sin embargo, la falta de caras con cierto tirón dentro de la formación es una evidencia. Y es que, más allá de ella, Jéssica Albiach y quizás Janet Sanz o David Cid, el resto de dirigentes de los Comuns son más bien desconocidos para el grueso de la población. En cualquier caso, esto se debatirá en la asamblea del próximo noviembre. En la que Colau tiene intención de volver con más fuerza para seguir viviendo de la política. Eso sí, después de intentar frenar el auge “de la ultraderecha” en Europa.