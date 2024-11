Aliança Catalana reta a la síndica por su enfoque de la delincuencia en Cataluña

Sílvia Orriols se las tuvo con la síndica de greuges en la sesión parlamentaria de la semana pasada. La diputada de Aliança Catalana le reprochó a Esther Giménez-Salinas el trato deferente a todos los diputados excepto a ella, y le recriminó su “discurso buenista” en cuestiones como la seguridad. En aquella sesión se evidenció la tensión entre la síndica de greuges y la alcaldesa de Ripoll, que ahora vuelve a aflorar con un nuevo desafío de Aliança Catalana a Giménez-Salinas.

Giménez presentó la semana pasada en el Parlament el último informe del Síndic de Greuges (una entidad análoga al Defensor del Pueblo) sobre los retos actuales de la sociedad catalana. Durante su intervención, recomendó “a quienes no conozcan directamente las cárceles que las visiten y vean lo que pasa en el interior, lo que es la privación de libertad y no poder estar con los tuyos”. Compartió la lucha contra la delincuencia, pero advirtió que “castigar más no significa menos delincuencia” y animó a “luchar por la eficacia y la eficiencia sin que esto conlleve un aumento de la represión”.

En una comparecencia posterior, la síndica expuso que el año pasado el Síndic de Greuges visitó 29 centros de privación de libertad, entre los cuales 18 comisarías de policía y 7 centros penitenciarios. Lo cual ha vuelto a suscitar la reacción de Aliança Catalana, en forma de reproche.

Aliança Catalana, contra el buenismo

En su perfil de X, Aliança Catalana ha compartido la intervención de Esther Giménez-Salinas para hacerle un reproche: "Lo que no dice es cuántas visitas ha hecho a las familias de víctimas de asesinatos, violaciones, ocupaciones... ¿O es que solo le interesa resolver una parte de la ecuación?".

De esta forma, la formación independentista identitaria arremete contra lo que considera un "discurso buenista" que a través del antipunitivismo se pone de parte del delincuente y no de la víctima. El discurso de Esther Giménez-Salinas, que pide aumentar la eficencia sin un aumento de los castigos, va ciertamente en contra de la tendencia actual. En el Parlament y en el Congreso los diferentes partidos se plantean endurecer el código penal para reducir la multirreincidencia.

Viejos resquemores

La tensión entre la líder de Aliança Catalana y la síndica de greuges viene de lejos, concretamente de cuando el Síndic se sumó a la denuncia de supuestas irregularidades en el empadronamiento en Ripoll. Además, Esther Giménez-Salinas fue elegida como nueva responsable del Síndic de Greuges en 2021, en virtud de un pacto entre PSC, ERC y Junts. Es decir, de los partidos procesistas que son los principales rivales políticos de Aliança Catalana.