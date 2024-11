Alejandro Fernández (PP) se viste de líder de la oposición e impugna el Govern Illa

El líder del PP Alejandro Fernández ha asumido el liderazgo de la oposición ante lo que considera una “renuncia” por parte de Junts y ERC. “Numéricamente les tocaría a ellos pero están en otras cosas”, ha dicho el presidente del Partido Popular de Catalunya en una entrevista en RAC1 este lunes, “así que me temo que nos tocará a nosotros”.

Fernández se mostró ilusionado con su “nuevo papel”, al mando de un partido que “estuvo al borde de la desaparición” y que ahora “tenemos una relevancia considerable en el Parlament”. Su objetivo es “construir una alternativa” al gobierno de Salvador Illa, y reconstruir en Cataluña un espacio “de centroderecha liberal-europeísta. “En Cataluña siempre gobierno una mezcla de izquierdas y nacionalismo, y en la derecha vemos otras opciones nacional populistas como Vox y Aliança. No hay ninguna sociedad que funcione bien si no tiene un partido de centroderecha liberal que sea alternativa”, ha dicho.

Así que Alejandro Fernández se puso el traje de líder de oposición para, en las ondas de RAC1, impugnar la obra de Salvador Illa: “Su plan de gobierno no me gusta nada porque asume la gestión del anterior gobierno de ERC, que recibió un castigo inédito en las urnas”. Lamenta que los socialistas asuman “un tipo de gestión que no ha gustado nada” en temas como “la vivienda, el agua o la educación”.

Alejandro Fernández sobre la financiación singular

El líder del PPC ha dicho que el gobierno del PSC es una mezcla de “izquierda radical y nacionalismo aunque Salvador Illa tiene la habilidad de presentarse como transversal”. Además, ha desconfiado de la estrategia del apaciguamiento con el procesismo: “es una tentación que puede dar réditos a corto plazo, pero a la larga el problema puede volver con más virulencia que nunca”.

También impugnó la financiación singular, y ya avanzó que en su opinión será una mentira. Para Alejandro Fernández es evidente que Cataluña necesita una mejor financiación, pero “el sistema actual se vendió como histórico y singular y era mentira como también lo será el de ahora”. Advierte que “el único sistema realista se hace a partir de dos instrumentos, el Estatut y el Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Lo otro, dice, es “meterse en una espiral de ilegalidad”, lo cual es “procesismo, ya lo hemos vivido y no lleva a ninguna parte”.

Afirma que “ERC -por su crisis interna- y Junts -por su obsesión de resolver la situación de Puigdemont- han aceptado pulpo como animal de compañía y están haciendo el panoli. Lo saben, pero la situación política les obliga. Salvador Illa también lo sabe, y será una nueva frustración para la sociedad catalana”.