El acuerdo de financiación divide a los catalanes

El nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas despierta dudas entre los ciudadanos. Tiene sentido que así sea. Ni los propios partidos involucrados se ponen de acuerdo con en el nombre: no quieren hacer concesiones de relato al adversario.

ERC, por ejemplo, lo quiere vender como una jugada para acercar a Cataluña a la independencia. Por su parte, el PSOE corta por lo sano y dice que no es ningún sistema singular porque lo aplicará a toda España. Con estos mimbres, los resultados de la última encuesta de GESOP para Prensa Ibérica no son ninguna sorpresa.

Resultados importantes

De entrada, fuera de Cataluña, el pacto entre ERC-PSC despierta el rechazo de casi el 62% de la población. Esto se explica, entre otras cosas, porque solo hay un 28,6% de votantes socialistas explícitamente de acuerdo con el modelo de financiación. Sánchez tiene muy difícil vender el acuerdo en el resto de España, empezando por los suyos.

En Cataluña, los porcentajes son bastante diferentes, pero tampoco muestran un clamor popular inequívoco. Así, el 53% de los catalanes está claramente de acuerdo. Pero entre los que no se pronuncian y los que están en desacuerdo se alcanza un destacado 47,3%.

El acuerdo solo encuentra un apoyo mayoritario entre los votantes de ERC, Junts y Sumar. Así mismo, es destacable que casi el 80% de los votantes de Junts esté de acuerdo. Esto contrasta con la postura, netamente partidista y estratégica, de la dirección del partido, que critica el acuerdo por haber salido de ERC.

También en el orden de los resultados sugerentes, encontramos el caso del País Vasco. A pesar de no estar en la negociación porque ya tienen el concierto, hay más vascos en contra que a favor. No parece, pues, que los ciudadanos del País Vascos vean con buenos ojos la extensión de su privilegio.

¿Es bueno o malo?

La otra pregunta destacada de GESOP es si una financiación propia para Cataluña perjudicará al resto de España. Los resultados reflejan la misma división.

Fuera de Cataluña, hay un 54,3% que cree que sí frente a un 45,7% que no lo cree o no lo sabe. Dentro de Cataluña, en cambio, encontramos un apoyo mayoritario, pero nuevamente no es abrumador. Un 53,3% de los catalanes cree explícitamente que no perjudicará al resto de España y un 46,7% sí lo cree o no lo tiene claro.

Finalmente, la máxima división está ante la posibilidad de extender el modelo a toda España.

Entre los españoles, hay una división casi simétrica de opiniones, con un 48,7% que no lo quiere y un 51,3% que sí lo quiere o no lo sabe. Sobre esta cuestión, la encuesta no ofrece datos sobre si los ciudadanos catalanes estarían a favor de extender el modelo a toda España.