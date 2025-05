11 organismos de la Generalitat financiaron la fundación más salpicada del caso DGAIA

Novedades sobre el 'caso DGAIA', el ya considerado uno de los mayores escándalos en los últimos años en la política catalana. En E-Notícies publicamos hoy nuevas informaciones que ponen más leña al fuego al caso de las irregularidades cometidas por la DGAIA (Direcció General de la Atención a la Infancia y a la Adolescencia, que depende de la Consejería de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya) y por varias fundaciones privadas del llamado 'Tercer sector'.

Y és que, a pesar de que ya se habían conocido algunas irregularidades y que la Sindicatura de Cuentas estaba investigado toda la trama, la Generalitat siguió regando generosamente con dinero público a la Fundació Resilis, una de las fundaciones más salpicadas (y la más beneficiada) por el escándalo. Lo hizo, además, por varias vías distintas: un total de hasta 11 organismos diferentes de la Generalitat.

Más de 25 millones de euros en un solo año cuando ya se estaban investigando las irregularidades

Según sus cuentas oficiales, la Fundació Resilis ingresó, solo en 2023, más de 25 millones de euros por actividades incluidas en el convenio con la DGAIA. Básicamente, por acoger menores de edad. Y esto pasaba mientas la propia DGAIA ya conocía que la Sindicatura de Cuentas estaba investigando las irregularidades que salpicaban a la Fundació Resilis.

De hecho, la DGAIA regaba con dinero público a la Fundació Resilis no solamente cuando ya se conocía que podía haber irregularidades en las contrataciones y adjudicaciones. Sinó que era el mismo año en el que un trabajador de la fundación denunció, sin que la dirección le hiciera caso, que la DGAIA estaba pagando a esta fundación por jóvenes que no en realidad no estaba acogiendo.

Por si no fuera suficiente, los ingresos de la Fundació Resilis por parte de la DGAIA en 2023 (estos más de 25 millones de euros) representaban un aumento claro respecto al dinero que la DGAIA ingresó a la Resilis en años anteriores (22 millones en 2022, 21 millones en 2021, 20'6 millones en 2020). És decir, a pesar de que la Sindicatura de Cuentas estaba investigando irregularidades en las adjudicaciones, la DGAIA iba aumentando año tras año sus pagos a la Fundació Resilis.

La Generalitat riega a la Fundació Resilis por 11 vías distintas

Más allá de los pagos realizados por la DGAIA, la Fundació Resilis se benefició de dinero público de la Generalitat por hasta 10 vías más solo contando el año 2023. La Consejería de Derechos Sociales, la Consejería de Igualdad y Feminismo, la Consejería de Acción Exterior, el Instituto Catalán de Energía, la Secretaría de Vivienda, la Dirección General de Economía Social, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, el Servicio Público de Ocupación de Cataluña (SOC), la Dirección de Servicios Sociales y la Secretaría de Igualdad fueron otros organismos de la Generalitat que en 2023 financiaron la Fundació Resilis. Algo que demuestra la enorme capacidad de esta fundación de cazar subvenciones y adjudicaciones públicas en distintos ámbitos.

Todos estos ingresos servían a la Fundació Resilis para, entre otras cosas, pagar sueldos. Ese año 2023, esta fundación destinó 19 millones de euros en salarios, tal y como sale publicado en sus cuentas oficiales. Estos 19 millones de euros representan más del 66% de los gastos totales anuales de la Fundació Resilis.