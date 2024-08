¿Qué pasa con Armenia?

La izquierda española ha tomado la bandera de muchas causas por solidaridad internacional, hemos podido ver que con la cuestión Palestina están poniendo todos los esfuerzos por apoyar esa causa, lo cual me parecería estupendo si no estuvieran apoyando ya de paso a islamistas, terroristas y fundamentalistas. Siempre he defendido una salida para Palestina, una solución de dos Estados, pero la izquierda prefiere defender retóricas huecas que solo llevan al exterminio de la población, porque la victoria militar sobre Israel, que defienden no es una apuesta real, no va a suceder. Pueden desearlo con mucha fuerza, pero hay que ser pragmáticos, están jugando con la vida de la gente.

Sin embargo, es curioso que apoyen causas tan lejanas y no apoyen otras que están más cerca como es la de los saharauis, a ellos también los masacran, y a gran parte de la población la han forzado a vivir en campos de refugiados. A este tipo de incoherencias se suma también la derecha, que solo apoya a determinadas causas si les interesa políticamente. De todas formas, el caso más flagrante de todos y que más ayuda a quitarles la careta a nuestros políticos es el de Armenia.

Ubicada en el Cáucaso, ha tenido la mala suerte, como otros tantos pueblos, de estar cerca de Turquía, incluso con la caída del imperio Turco, estos no han cesado nunca en sus ansias imperialistas. He de recordar que Turquía es una dictadura islámica terrorífica que tiene ocupada aún parte de Chipre y de Siria, que presiona usando a sus emigrados en países europeos, que está cometiendo un genocidio contra los kurdos y reprime de forma terrible a su propia población. Lo de que mantenga la ciudad de Estambul en territorio continental europeo lo dejamos para otro artículo.

Aparte del genocidio contra los kurdos, que ha realizado varios contra ellos a lo largo de su historia, está cometiendo uno contra Armenia usando a su títere Azerbaiyán. En el caso de los armenios tampoco es el primer genocidio que comete contra ellos, el actuar de los turcos contra este pueblo ha llevado a que haya más armenios en la diáspora que en el propio país.

Turquía está en la OTAN y Estados Unidos no quiere enturbiar su relación y que Erdoğan se acerque políticamente a sus enemigos, por eso se le permite actuar en la forma en que lo hace sin consecuencias. A través de su títere Alíyev han desplegado una guerra para llevar a cabo una depuración étnica en Nagorno Karabaj, la cual han logrado gracias a la incompetencia y tibieza de los traidores y cobardes que gobiernan en Armenia y por el armamento y soporte militar y logístico del régimen turco.

El imperio Turco ya tuvo sojuzgada durante varios siglos a gran parte de Europa hasta que fueron repelidos y se destruyeron por sus propias contradicciones y debilidades, el sueño de la gran Turquía ha regresado de la mano del nuevo sultán Erdoğan, que se ha entronizado y perpetuado gracias a la corrupción generalizada del país.

Desde Occidente hablan mucho de derechos humanos y libertades cuando les conviene a sus intereses políticos y económicos, pero, cuando no es así, permiten que se produzcan genocidios y silencian a aquellos que quieren elevar la voz por causas justas como la armenia.

Desde Europa debería ser un deber y una obligación solidarizarnos y ayudar a un pequeño país que ha sido capaz de seguir existiendo a pesar de todas las dificultades por las que han atravesado. El pueblo armenio es un gran ejemplo de pueblo luchador que se niega a desaparecer. En una época en el que el islam político vuelve a despertar y ruge con fuerza, debemos ayudarnos mutuamente hasta volver a doblegarlo de nuevo.