PSOE Summer Edition: el caos

Comienza el verano con el PSOE en descomposición, para disfrute del aficionado. Ni siquiera el PSOE del final de felipismo, con Mariano Rubio haciendo negocios en el Banco de España, con Roldán fugado y los casos Gal y Filesa abriendo todas las portadas, alcanzó el grado de putrefacción y desbandada que exhibe hoy el sanchismo. El sistema político español se ha basado en la alternancia de dos plataformas de poder, una roja y otra azul, disfrazadas de partidos políticos: por eso el derrumbe socialista significa (una vez hemos alcanzado el grado de implosión total) una crisis sistémica generalizada.

Tenemos al presidente jugando a David contra el Goliat de Trump y la OTAN; al ministro de Justicia con todos los jueces y fiscales en huelga, estando él mismo al borde de ser imputado por el Supremo; tenemos al grupo socialista promoviendo legislación antiprostitución que tendrá que ser votada por don José Luis Ábalos, el último romántico; tenemos al gobierno socialista de Navarra convertido en el epicentro de una trama monstruosa de mordidas; tenemos a la presidenta del Congreso denunciada por haber mentido de manera clamorosa ante una comisión de investigación en el Senado; tenemos un manifiesto de viejos socialistas contra Sánchez, airado desde las páginas de El País; tenemos a la mujer y al hermano del presidente al borde de la cárcel, lo mismo que el Fiscal General del Estado. Pero esto es solo la parte aburrida.

Lo bonito es la novia de don José Luis Ábalos, estrella del porno, disimulando un USB en sus leggings; lo hermoso es ver a Silvia Intxaurrondo poniendo cara de pepinillo en vinagre, de calamar en su tinta, de nutria disecada; lo maravilloso es la posibilidad de que Puigdemont tenga que investir en Madrid a Illa con tal de salvar su sagrado culo procesista; lo delicioso es tener a Yolanda Díaz haciéndose la digna, clamando contra la corrupción de un gobierno del que forma parte; lo divertido es a la izquierda propalestina obligada a convertirse, en pleno Orgullo LGTBI, a convertirse en izquierda pro iraní.

Uno de los lemas del 15M era “no hay pan para tanto chorizo”, pero ahora el problema es que no hay memes suficientes para tanto ridículo. El pandemónium es absoluto. El fallo multiorgánico ha llevado al PSOE a una situación en la que, literalmente, no pueden ofrecer argumento alguno que no suene a chiste macabro. Por ejemplo, cuando Sánchez explica que no convoca elecciones para no entregar el gobierno a la Malvada Ultraderecha, está asumiendo de manera clamorosa que el gobierno no cuenta con el respaldo de la masa votante, admitiendo que en las próximas elecciones serán borrados del mapa de manera higiénica.

Anotar un último extremo cómico de la situación actual: la idea de que hay un PSOE “bueno” que, llevado por la honorabilidad y la autocrítica, se encargará de liquidar el sanchismo. Actualmente, PSOE y PP son las dos caras de una misma estructura de poder globalista que se basa en la cesión de soberanía, los timos climáticos, la devastación de la clase media, la inmigración descontrolada y la imposición de las estupideces woke. Por ejemplo, Ayuso ha aprobado una partida de varios centenares de miles de euros para la compra de preservativos y lubricantes para los días del Orgullo Gay y Almeida se dedica a cerrar los parques por el calor, no sea que los ciudadanos tengan acceso a la sombra de los árboles y el frescor de las fuentes.

Desde siempre (quizás desde el Código de Hammurabi, pero vaya usted a saber) el único espacio habitable han sido las grietas del sistema, por eso todo lo anterior son buenas noticias: hoy son tantas y tan enormes las grietas del sistema, que nos va a resultar difícil no ser radiantemente felices este verano.