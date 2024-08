El PSC es el partido 'progresista' que presume de haber acabado con el 'procés', cuando lo que realmente ha hecho es ponerse al frente de las reivindicaciones independentistas al aceptar el programa electoral de ERC. Y lo ha hecho, en parte por convicción, basta con ver a 'consellers' fanáticamente soberanistas como Núria Parlon o Alicia Romero para comprobarlo, pero también para que la próspera empresa de 'Enchufes Illa' aumente su facturación hasta límites insospechados.

'Enchufes Illa' no solo ha demostrado su eficacia en los mercados tradicionales, como la colocación de la hermana del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o de la pareja sentimental de la consejera Silvia Paneque. También ha decidido recuperar antiguos clientes, como la familia caciquil de los Nadal, y tras dejar Joaquim el Departamento de Universidades, su hermano Manel ya ha encontrado acomodo, vara de mando y un buen sueldo en el Departamento de Territorio. El PSC, siempre dispuesto a ser la Casa Gran del Endollisme.

Que el PSC ha convertido la tradicional práctica del enchufe en una de las bellas artes lo podemos comprobar en los ayuntamientos de la corona metropolitana de Barcelona. Hay estratos de familiares colocados en las administraciones municipales que controlan las socialistas, y cada generación le pasa el testigo - y la plaza y el sueldo público - a la posterior. Se dice que alguno de ellos incluso trabaja, en vez de limitarse a fichar y pasarse toda la mañana en el bar de la esquina conspirando contra los rivales políticos (internos).

Recuerdo un caso en una importante ciudad que era espectacular. En la ciudad había dos bandos continuamente enfrentados. Una familia tenía a todos sus miembros militando en la agrupación local, y tenían unos quince votos.

Cada vez que estallaba una guerra y había una votación a vida o muerte, casualmente uno de sus miembros encontraba trabajo en el ayuntamiento. Y toda la familia votaba en bloque lo que tocara en cada momento. La familia que vota unida, se coloca unida, parece ser el lema de 'Enchufes' Illa.

Cada vez hay más casos de socialistas que apenas han trabajado en el sector privado, y que desde la juventud, hasta la jubilación, van empalmando cargos y trabajos públicos. Luego, muchos dirigentes del PSC hablan de la realidad de la "clase media trabajadora", cuando no tienen ni idea de cuáles son sus preocupaciones o sus necesidades porque no se han movido del sector público. Y es que 'Enchufes Illa' ha llegado a su máxima expresión: Gobierno central, Generalitat, tres de las cuatro diputaciones, la mayoría de grandes ayuntamientos...

Los socialistas han renunciado a cualquier principio en aras de conseguir el máximo de poder. Pactan con todo y lo aceptan todo. Desde que se incumpla la Ley de Banderas - que debería hacer cumplir el Delegado del Gobierno en Cataluña, del PSC - hasta violar los derechos lingüísticos de los castellanoparlantes.

Pactan con ERC, Comunes, Junts, CUP o con cualquiera que se ponga a tiro. La única línea roja es que 'Enchufes Illa' siga expandiendo su negocio.

¿Recuerdan como el PSC puso como condiciones indispensables a Aragonès el Hard Rock y el Cuarto Cinturón para aprobar los presupuestos, y cómo aceptaron corriendo volverse atrás tras exigirlo los Comunes para apoyar la investidura de Illa? Lo que en el 2023 era necesario, en el 2024 ya no valía la pena. Y ya veremos qué pasa con el aeropuerto de Barcelona si Ada Colau se empeña en que no se amplíe. No veo al PSC jugándose sus sillas por unos principios que han demostrado que no tienen.