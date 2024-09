La casa por el tejado

Luces, cámaras y acción. Ha comenzado un nuevo curso escolar y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha propuesto como medida estrella que vincula Educación y Cultura que las escuelas lleven a los estudiantes al cine, porque cree que es fundamental crear una “cultura cinéfila entre los niños”.

Una opción de ocio pensada no para mejorar los resultados de los informes PISA, sino para “llenar los cines en una franja horaria en la que no están llenos”. Todo ello, efectivamente, con dinero público. El curso también ha comenzado para los políticos, con una baja crucial para Barcelona, pero una incorporación estelar para el combate de la ultraderecha global.

Como cuando Neymar dejó el Barça para jugar en el PSG, pensando que ganaría el Balón de Oro, Ada Colau ha dejado de servir a Barcelona y se ha propuesto conocer mundo. La eterna activista quiere exportar su modelo de ciudad después de que Barcelona ostente el pichichi del Apuñalómetro.

Claro, como explicaron en TV3, una ciudad inclusiva que hasta hace casas con perspectiva de género, con la cocina bien luminosa para que todos tengamos claro que el lugar de las mujeres, donde nos corresponde estar, es en la cocina. Por supuesto, los baños y vestuarios también deben serlo, pero en este caso no importa que entre mucha luz, basta con que el femenino pueda ser accesible para todos.

Porque en este mundo siempre se han planteado dudas incómodas: ¿De dónde venimos?, ¿A dónde vamos?, ¿Hay vida después de la muerte? Pero en el año 2024, si quieres desconcertar a alguien, basta con que le preguntes qué es una mujer.

Continuando con la casa y sus ornamentos, no podía evitar mencionar un clásico de estos días: Joan Roura y su tuit indignado citando un vídeo en el cual, supuestamente, unos integrantes del ejército israelí robaban una alfombra. Execrable, mucho peor que mantener rehenes.

En TV3 parece que la suciedad que barren la dejan debajo de la alfombra y sí, hay que reestructurarla de cabo a rabo y, si puede ser antes de La Marató, mejor que mejor. Perdón, es hablar de Roura y me enciendo, no me quería desviar de lo importante:

Me he propuesto indagar en el modelo de ciudad con perspectiva de género y la única medida útil que he encontrado es que evita que haya espacios oscuros porque los considera “inseguros”. En un informe de 2019 dice que es una medida de “prevención de las violencias, en especial machistas, en el espacio público”.

Parece que cinco años después, este informe podría ser de ultraderecha y, por tanto, combatido por Ada Colau. Hará falta un cambio de mirada sobre todo esto. Al fin y al cabo, la Pericles de l'Eixample siempre nos deleitará con nuevas ocurrencias que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar.