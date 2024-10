Xavi Hernández sube una foto con sus hijos, Àsia y Dan, y todos se fijan en lo mismo

Xavi Hernández dejó de ser entrenador del FC Barcelona el pasado junio. Ahora el exjugador y entrenador se encuentra disfrutando de esta nueva etapa junto a su mujer, Núria Cunillera, y sus dos hijos: Àsia y Dan. De hecho, esta mañana, Xavi sorprendía a muchos con una fotografía del catalán junto a sus dos hijos y un invitado estrella.

La sorprendente fotografía de Xavi Hernández con sus hijos

"Desde el domingo seré un culé más en las gradas, ya sea ahora en el Estadi Olímpic o en unos meses en el Nou Camp Nou", contaba Xavi Hernández en junio. De hecho, Xavi ha cumplido su palabra, y ha seguido de cerca al FC Barcelona.

Tanto es así que este viernes, Xavi Hernández ha publicado una fotografía que ha revolucionado las redes sociales. Y es que en la imagen, el exjugador aparecía junto a sus dos hijos, Àsia y Dan, y un invitado muy especial: el actual del entrenador del Barça, Hansi Flick.

"¡Mucha suerte Hansi! ¡Visca el Barça!", escribía Xavi Hernández junto a esta fotografía. Parece ser que Hansi Flick podría haber pasado un rato en casa de Xavi y su familia. En esta instantánea, también aparecen Àsia y Dan, los hijos de Xavi, descalzos, los que nos hace pensar que esta fotografía fue tomada en un ambiente informal en casa del catalán.

Xavi Hernández ha publicado esta imagen justo cuando se cumplen cien días de la llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona, algo que ha sorprendido muchos a sus seguidores. Y es que, pese a la mala relación que tiene Xavi con los directivos del Barça y con Joan Laporta, su relación con el actual entrenador es buena.

De hecho, Xavi Hernández ha subido esta misma imagen en una historia de Instagram donde podemos leer "A pleasure to met you!" —Un placer conocerte—. Y es que el gen blaugrana de Xavi no se ha borrado. Tanto es así que sus hijos también son muy fans del Barça e incluso han llegado pedir monas de Pascua tematizadas del club catalán.

Por el momento, poco se sabe de la relación que mantienen Xavi Hernández y Hansi Flick. Pero, a la vista está, han querido demostrar que entre ellos no existe ningún tipo de resquemor.