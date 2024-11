Última hora sobre Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne: 'Ahora mismo estoy...'

Eugenia Osborne ha dado una última hora relacionada con lo que ella y su novio han decidido hacer: ayudar a las víctimas de la DANA. “Ahora mismo estoy haciendo difusión de todo a través de las redes sociales”, ha manifestado la hija de Bertín Osborne.

Eugenia ha encontrado en las redes su mejor aliado para hacer llegar al mayor número de personas las diferentes vías de ayuda para los damnificados. Pero la solidaridad de la psicóloga reconvertida en influencer va más allá y está organizando un viaje a Valencia.

Eugenia Osborne, la hija de Bertín Osborne, da una última hora

Eugenia Osborne se ha sumado a la gran ola de solidaridad que durante más de siete días ha movilizado a todo el país. La hija de Bertín Osborne se ha volcado con las víctimas de la DANA y ha tomado una firme determinación.

La última hora de Eugenia tiene que ver con su implicación con los damnificados por el temporal. “Ahora mismo estoy haciendo difusión de todo a través de las redes sociales”, ha informado la hija de Bertín. La influencer se ha dedicado a compartir información en su perfil sobre las diferentes vías para ayudar a los valencianos afectados.

Eugenia fue una de las asistentes al evento que se celebró en Madrid para promocionar la moda de la República Dominicana. Con las imágenes de una Comunidad Valenciana arrasada por la riada, la hija de Bertín se mostró todavía conmocionada. Desde que saltó la noticia hace una semana, la influencer no ha dejado de acordarse del pueblo valenciano.

Tanto es así que ella misma reconocía estar compartiendo “todo a través de las redes”, para dar visibilidad a la tragedia. Además, Eugenia está planeando un viaje a Valencia para llevar alimentos y todo el material necesario en estos momentos.

“La semana que viene estoy hablando con mi hermana y mi vecina para ir allí y llevar coches con los materiales que se necesiten”, explicaba. Eugenia está en contacto con una ONG “para ir coordinados” y espera poder ayudar en todo lo que sea necesario.

Bertín Osborne desconoce los planes de su hija Eugenia

Eugenia no irá sola a Valencia. Como ella misma ha explicado, ha convencido a una de sus hermanas para que le acompañe y a una vecina. También a su novio, Miguel Barreiro, que ha optado por no realizar un viaje de trabajo para ir con su chica a Valencia.

“Mi novio se queda en España para venir conmigo a Valencia e iré con mi coche que lo haré furgoneta para meter todo”, revelaba. Sin duda, el apoyo de Miguel será crucial. El yerno del presentador de Mi casa es la tuya trabajó durante décadas para la ONU y la OCE.

Su labor era coordinar las estrategias de conciencia comunitaria en países como Nicaragua y Camboya. Un trabajo que le ha acercado a las zonas más desfavorecidas y que ha contribuido a su faceta solidaria. Actualmente trabaja en la Universidad de Naciones Unidas como asesor.

Con este currículum no es de extrañar que Eugenia haya contado con él para viajar a Valencia y ayudar a los afectados. Un viaje que, tal y como ha desvelado, todavía no ha tenido oportunidad de contárselo a su padre. La influencer no duda de que, en cuánto Bertín conozca sus intenciones, también se sumará a la iniciativa de la manera en la que pueda.

Por el momento, la última hora de Eugenia Osborne la sitúa cerca de las víctimas de la DANA. En cuanto esté todo listo para su viaje a la Comunidad Valenciana, ayudará de manera personal y directa a los damnificados.