Todos alucinan con lo que ha hecho la reina Letizia en el homenaje al papa Francisco

Durante la solemne firma del libro de condolencias por el fallecimiento del papa Francisco, la reina Letizia acaparó todas las miradas. Mientras Felipe posaba su rúbrica, Letizia tuvo un gesto que no pasó desapercibido: miraba de reojo lo que el rey estaba escribiendo.

En las imágenes compartidas por Casa Real se aprecia el momento en el que Felipe estampa su mensaje en el libro de condolencias. A su lado, Letizia observa directamente lo que está escribiendo su esposo mientras doña Sofía mira al frente. “Esas miradas de reojo/reprobación de Letizia a Felipe VI son de lo más republicano que se ha visto en años”, opinó una experta.

La reina Letizia acapara la atención en el homenaje al papa Francisco

Continúan dándose las muestras de cariño y admiración por la figura del papa Francisco, fallecido el pasado lunes 21 de abril. El rey Felipe y la reina Letizia, junto a doña Sofía, acudieron a la Nunciatura Apostólica de Madrid para firmar en el libro de condolencias.

Fue en ese momento cuando la reina Letizia acaparó la atención por lo que hizo durante el homenaje: mirar de reojo el mensaje de Felipe. La firma del libro de condolencias fue un acto breve, pero significativo, donde los reyes expresaron su pesar por la pérdida del papa Francisco. En nombre propio y en el del resto de la Familia Real, Felipe encumbró el pontificado del argentino y su papel en la Iglesia Católica.

Mientras esto sucedía, la reina Letizia fue pillada mirando de reojo lo que Felipe escribía en el libro de condolencias. Completamente vestida de riguroso negro, no perdió detalle de las palabras que, posteriormente, iba a secundar con su firma. “Esas miradas de reojo/reprobación de Letizia a Felipe VI son de lo más republicano que se ha visto en años”, opinó una experta.

Patrycia Centeno, que así se llama la entendida en protocolo real, ha analizado la actitud de la reina en el homenaje al papa Francisco. En su opinión, fue una mirada fría y controladora que destaca por encima de la actitud de doña Sofía, mucho más respetuosa con el protocolo.

La reina Letizia señalada en el homenaje al papa Francisco

A pesar de las interpretaciones, la reina Letizia mantuvo una postura acorde con la solemnidad del momento. Siempre se ha destacado que la madre de Leonor no es creyente, no obstante, sí ha mantenido una relación cordial con el papa Francisco. Los reyes fueron a visitarlo dos semanas después del ascenso al trono de Felipe y se mostraron cercanos con él.

La firma del libro de condolencias precede al funeral del papa Francisco, al que asistirán los reyes, junto con la reina Sofía, en el Vaticano. Será el próximo sábado cuando la delegación española presente sus respetos ante la Santa Sede.

Todavía no se ha producido el desplazamiento y la reina Letizia ya acapara numerosas críticas. Son muchos los que no entienden cómo ha acudido al homenaje en la Nunciatura Apostólica de Madrid siendo no creyente. “A qué va la Letizia si es atea”, “¿Esta chica no sabe poner buena cara?”, “Se le nota descompuesta”, son solo algunas de las reacciones.

Sea como fuere, lo cierto es que la reina Letizia mostró una actitud acorde con su papel institucional. De hecho, eligió vestir de riguroso negro cuando ella es una de las seis mujeres en el mundo que ostentan el 'privilège du blanc'. Una norma protocolaria del Vaticano que permite a ciertas reinas católicas vestir de blanco en presencia del Papa.

A pesar de que podría haber ostentado ese color, optó por el negro en claro respeto al momento que iba a presenciar. En esta ocasión, su elección de vestir de negro subrayó la solemnidad del acto y su respeto hacia la figura del papa Francisco.