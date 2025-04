Terremoto en 'Supervivientes' con la fuerte confesión que ha hecho Borja González

Borja González, como el resto de concursantes de Supervivientes, respondían esta semana a una cuestión del clásico pergamino que, aunque si bien pudiera parecer fácil, en realidad no lo es. "¿Con quién has creado un vínculo que no esperabas?", era la pregunta que los participantes debían contestar con sinceridad sin tener presentes a sus compañeros. Ha sido entonces cuando Borja González señalaba con el dedo a Álvaro Muñoz Escassi, de quien reconocía tenía prejuicios antes de entrar.

El nutricionista deportivo y entrenador personal justificaba que ese punto de vista que tenía sobre el jinete se debía al revuelo que había en torno a su persona. Sin embargo, esta experiencia de supervivencia ha propiciado que se lleve una grata sorpresa.

Borja González reconoce los prejuicios que tenía sobre dos concursantes antes de entrar en Supervivientes

En cuanto a la otra playa, el extremeño señalaba a Pelayo. "Me caía bastante mal por lo que veía en redes y al conocerlo me ha caído muy bien", explicaba sobre el diseñador asturiano.

Ambas respuestas confirman que el concursante de Supervivientes prejuzgó equivocadamente a dos de sus compañeros de aventura antes de tratar de cerca con ellos. Queda claro que la vivencia compartida de este reto está suponiendo, más allá de una experiencia vital, un conocimiento más real de otras personas.

Prueba de que las palabras de Borja González son sinceras, cabe recordar lo que pasó hace unos días en Honduras. El concursante participaba en una prueba en la que se enfrentaba a Álvaro Muñoz Escassi.

Mientras uno de los participantes iba a por una boya para depositarla en una caja que estaba en la arena, el rival debía intentar robarle el citado objeto. Entonces, Borja, contra todo pronóstico, desconcertó a todos durante su enfrentamiento con Álvaro Muñoz Escassi al paralizar su participación en la prueba.

En vez de luchar por coger la boya de su rival, el concursante esperó tranquilamente en la orilla. Incluso animó al ex de María José Suárez a salir del agua y depositar la boya en la caja para lograr así la victoria.

El gesto de Borja González que confirma lo que piensa de Álvaro Muñoz Escassi

Lo cierto es que la actitud de Borja González generó dudas, pues nadie sabía si estaba esperando a Escassi para sorprenderle e intentar, a continuación, robarle el objeto. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era dejarle ganar en un gesto de consideración.

Su compañero, al comprender el gesto que Borja González había tenido con él, se fundió en un abrazo con este en señal de agradecimiento. Lo hizo incluso antes de depositar la boya en la caja y arriesgándose a que se la quitara, algo que finalmente no sucedió.

Laura Madrueño, testigo del momento, quiso felicitar a los supervivientes: "Me encantáis, sois maravillosos, chicos. Qué bonito veros jugar, lo habéis hecho genial. Qué bonito y qué compañerismo, esto es lo más en un juego tan difícil como este", apuntó la presentadora.