La tarde en el plató de Y ahora Sonsoles se desarrolla como cualquier otra, hasta que un tema inofensivo se convierte en una de las confesiones más emotivas. Sonsoles Ónega, siempre dispuesta a abordar la actualidad con su característico estilo, pone sobre la mesa la última portada de la revista Diez Minutos, protagonizada por Terelu Campos. En la entrevista, la colaboradora de televisión lanza una revelación inesperada: “Llevo nueve años sin acostarme con nadie”.

El comentario no pasa desapercibido. Los colaboradores del programa reaccionan entre risas nerviosas y miradas cómplices, pero Sonsoles va más allá y decide dar un giro al debate. Mirando a Ana Obregón, le lanza una pregunta directa: "Ana, ¿tú también llevas tanto tiempo sin estar con nadie como Terelu?".

La respuesta de Ana sorprende a todos, lo hace con un toque de humor: "Terelu, tú y yo llevamos ahí, ahí, más o menos".

Sonsoles Ónega se queda muda tras la confesión de Ana Obregón en Y ahora Sonsoles

El plató estalla en carcajadas, pero la risa dura poco. Ana cambia el tono y se adentra en una confesión que deja a todos sin palabras.

"Ella lleva tanto tiempo por el tema de su cáncer, y yo... yo, con lo de mi hijo. Se me quitaron las ganas de vivir", confiesa Ana Obregón.

El silencio en el plató es absoluto, Sonsoles Ónega, visiblemente emocionada, apenas puede articular palabra. Es un momento cargado de sinceridad que trasciende el mero entretenimiento televisivo. Ana, acostumbrada a mostrarse fuerte ante las cámaras, deja entrever una vulnerabilidad que conmueve a todos los presentes.

La reflexión de Ana Obregón sobre la importancia del amor

Pero la conversación no termina ahí, Ana aprovecha para reflexionar sobre el lugar que ocupa el amor en su vida en este momento. Con una serenidad admirable, confiesa: "No creo que me vuelva a apetecer nunca. El amor es bonito, pero a veces es mejor la tranquilidad y la paz".

El público, que sigue la conversación con atención, aplaude las palabras de Ana. Su valentía para abrirse en un contexto tan mediático es aplaudida tanto por los colaboradores como por Sonsoles, quien finalmente rompe el silencio para agradecer la sinceridad de su invitada.

El tema deriva en un debate más amplio sobre el amor, la soledad y la importancia de la paz interior. Es evidente que las palabras de Ana Obregón dejan una huella profunda en todos. Una tarde más, Y ahora Sonsoles demuestra que detrás de las grandes personalidades mediáticas hay historias que merecen ser escuchadas.