Belén Esteban suelta el bombazo que complicará aún más la situación de Paz Padilla

Belén Esteban se sienta con el youtuber Malbert en una entrevista muy esperada. Este miércoles, finalmente, el misterio se resuelve: la invitada estrella de su podcast Querido Hater no es otra que Belén Esteban, quien llega dispuesta a hablar de todo y de todos. En dicho podcast Belén Esteban ha soltado una bomba de Paz Padilla que complicará aún más su situación emocional tras el fallecimiento de su hermano.

En esta charla sincera y directa, uno de los temas que más llama la atención es su relación con Paz Padilla. La relación entre ambas, según recuerda Belén, se rompió de manera definitiva el 21 de enero de 2022. Aquel día, durante una emisión en directo de Sálvame, discutieron acaloradamente sobre la vacunación contra la covid-19.

Todo comenzó cuando Paz Padilla, en un directo junto a María del Monte y Anne Igartiburu, cuestionó la utilidad de las vacunas. Esto no pasó desapercibido para Belén, quien no dudó en expresar su descontento en el programa. Belén Esteban insinuó que Paz podría no haberse vacunado, lo que provocó que la gaditana tomara el micrófono y abandonara el plató abruptamente.

Belén Esteban confiesa qué siente por Paz Padilla

Ahora, casi tres años después, Belén Esteban deja claro en el podcast que no tiene ninguna intención de retomar la relación con Paz. "Yo no quiero saber nada de ella. Quiero estar con gente que me quiera de verdad", asegura tajante.

Además, lanza una reflexión: "A todo el mundo no se le puede querer. Quiere a menos gente y quiérela mejor".

Malbert, sin rodeos, menciona que algunos han culpado a Belén de la salida de Paz Padilla de Sálvame. La colaboradora responde contundente: "Por mi culpa, no. Se fue porque quiso".

También justifica su postura durante la pandemia, recordando el sufrimiento de muchas familias: "Mi marido es sanitario. Lo hemos pasado fatal. Yo no podía permitir que se cuestionaran las vacunas, me parecía algo muy grave".

Belén Esteban relata lo sucedido aquel día con detalle: "Me dijo una cosa que no recuerdo, pero le dije: 'Paz, por ahí no'. Cogió el micrófono y se fue. Después denunció a Telecinco, llegaron a un acuerdo y volvió", sugiere.

Belén Esteban suelta la bomba que complicará aún más la situación de Paz Padilla

A pesar de esta distancia, Belén Esteban confiesa un gesto de humanidad hacia su antigua compañera. Hace unas semanas, tras enterarse del fallecimiento del hermano de Paz, Belén decidió volver a enfrentarse a ella y escribirle un mensaje.

"Le escribí que lo sentía mucho", relata, pero admite que el mensaje no fue correspondido. "Ni lo ha abierto, ni me contestó", afirma con resignación, calificando el silencio como un desprecio. Belén Esteban ha soltado esta bomba que complicará aún más la situación emocional de Paz Padilla tras el fallecimiento de su hermano.

Con esta reveladora entrevista, Belén Esteban deja clara su postura hacia Paz Padilla. Una vez más, la "patrona" demuestra que, para ella, la sinceridad siempre será su bandera, aunque esto implique distanciarse de figuras con las que en su día compartió plató y proyectos.