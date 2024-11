La sonrisa de María Patiño al descubrir lo último que ha pasado con Lydia Lozano

Lydia Lozano ha salido al paso de las últimas informaciones que apuntaban a su posible retirada de la profesión. La tertuliana, aprovechando su presencia en Ni que fuéramos, ha desvelado que no han contado con ella para un programa de televisión por esta razón. Según ciertos rumores que circulan, la madrileña tiene intención de retirarse, una información que ella misma se ha encargado de desmentir.

La colaboradora ha explicado que no la han fichado para un espacio de televisión porque, supuestamente, se retira. Unas palabras que han provocado de inmediato las carcajadas de María Patiño, presentadora del citado espacio de Canal Quickie. Lydia Lozano también se unía a las risas de la gallega provocando una curiosa escena.

Los compañeros de la periodista, que conocen bien a Lydia Lozano, dejaron claro que quien ha dicho tal información la conoce muy poco. Unas palabras que dejan entrever que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza retirarse de la televisión.

Lydia Lozano reacciona a los últimos rumores que apuntan a que se retira de la televisión

La que fuera tertuliana de Sálvame durante casi dos décadas no tiene intención alguna de dejar su profesión, más bien todo lo contrario. Tras cerrar su etapa en Telecinco, Lydia Lozano formo parte de Sálvese quien pueda, el docureality de Netflix que contó con varios colaboradores del citado espacio.

Poco después de este proyecto, Lydia fichó por Mañaneros, el magacín matinal que Jaime Cantizano conducía en TVE. De ahí, dio el salto al concurso Baila como puedas del que se vio obligada a abandonar por una lesión.

Fue en junio cuando Lydia Lozano se reencontró con varios de sus compañeros de Sálvame en el nuevo espacio que ahora también emite Ten. Un programa en el que la tertuliana ha vuelto a ser ella misma y desde el que ha advertido que queda Lydia para rato.

Precisamente hace unas semanas, la madrileña publicaba su primer libro. Un trabajo en el que hace un recorrido por su carrera como periodista en diferentes medios de comunicación. En La venganza de la llorona la colaboradora desvela que comenzó en la profesión en Radio Nacional cuando tenía 18 años.

Aunque su libro repasa todo lo aprendido como periodista, Lozano no está dispuesta a dejar de mirar a cámara. Así lo confirmaba en una reciente entrevista.

La periodista tiene claro hasta cuándo seguirá trabajando

La madrileña, a sus 63 años, ha desvelado que seguirá trabajando hasta el día que le deje de sonar el teléfono. Será entonces cuando haga como los actores: “pues ya está, me retiraré y punto”, aseguraba.

Una fecha que por ahora no está fijada y tras la que ya tiene claro cuál será su primer plan. “Haré muchas cosas. Lo primero, un viaje a Australia”, apuntó Lydia Lozano.

Mientras tanto, la comunicadora seguirá disfrutando de un trabajo del que, según ella misma reconoce, “nunca me he quejado. Nunca he dicho «estoy cansada». Siempre he querido seguir, seguir y seguir…”, aseguraba.