Sofía Cristo interrumpe 'Espejo Público' para hacer algo que Gema López nunca olvidará

Hace una semana que Ángel Cristo filtró unas comprometidas fotografías de Bárbara Rey y Juan Carlos I a través de la revista holandesa Privé. Sin embargo, no hay duda de que este escándalo está muy lejos de desaparecer, y prueba de ello es lo que ha sucedido esta mañana en Espejo Público.

Durante la sección social de dicho programa, Gema López ha aprovechado la presencia de Sofía Cristo en plató para hacerle una comprometida pregunta. La copresentadora ha querido saber si su hermano había tenido un mal comportamiento con ella en el pasado.

Pero lo que menos se esperaba la periodista era la respuesta que estaba a punto de recibir por parte de la hija de Bárbara Rey. Tal y como ella misma ha dejado entrever, su hermano Ángel no se ha portado nada bien con ella cuando era pequeña.

Tanto es así que cuando Gema López y Susanna Griso le han preguntado si esta mala conducta era física o psicológica, Sofía Cristo ha asegurado que “no va a hablar de esto”.

No obstante, el silencio de la DJ ha dejado al descubierto el mal ambiente que se respiraba en su casa por culpa, según ella, de su hermano mayor. Una versión muy diferente a la que ha desvelado el propio Ángel Cristo durante estos últimos meses.

Sofía Cristo deja sin palabras a Gema López con sus confesiones sobre Ángel Cristo

Ante el silencio sepulcral de Sofía Cristo, Gema López y el resto de colaboradores de Espejo Público han querido saber más detalles al respecto. De hecho, le han preguntado si se trataba de discusiones que se les iban de las manos o si era una conducta habitual.

En este momento, la hija de Bárbara Rey ha reiterado que no quiere compartir con la audiencia este duro episodio de su vida. No obstante, no ha tenido reparos en asegurar que ha querido denunciar a su hermano en varias ocasiones, pero que su madre no le ha dejado “porque es su hijo”.

De lo que sí ha querido hablar Sofía Cristo es de cómo le está afectando toda esta situación: “Mi psicóloga me acaba de decir que me ve peor que nunca. Es que estoy agotada, no os hacéis una idea. Estoy agotada de tener a la prensa en mi casa haciendo guardia las 24 horas del día”.

Además, la artista ha querido dejar muy claro que tiene “una vida plena”. “Mi vida no es esto, esto no es real… Para mí, esto no es mi vida. Yo tengo otra vida en la que tengo gente maravillosa y una persona a mi lado que me quiere y me ayuda”, ha añadido.

Por otra parte, Gema López le ha querido recordar a Sofía Cristo la preocupación que supuestamente tiene su hermano Ángel de que vuelva a recaer en sus adicciones. No obstante, la DJ ha sido muy clara al respecto:

“Me protejo mucho y sigo muy vinculada al centro en el que trabajo y ayudo a mucha gente. Yo estoy bien, he sido una persona afortunada y tengo la vida que quiero vivir”.