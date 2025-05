Shock absoluto: confirman el secreto a voces sobre Kiko Hernández y José Ortega Cano

El pasado lunes se dio a conocer una información que tiene a Kiko Hernández y a José Ortega Cano como protagonistas. El que fuera concursante de la tercera edición de Gran Hermano contactó desde Tentáculos, espacio en el que colabora, con el viudo de Rocío Jurado. Una llamada de teléfono, de la que fue testigo toda la audiencia, con la que Hernández quería dar al diestro, ya retirado, una información relevante.

La intención del marido de Fran Antón era informar a Ortega Cano del nuevo horario del programa que se emite en Ten. Cabe recordar que desde esta semana el magazine, que pasa a llamarse Ni que fuéramos Tentáculos, puede verse entre las 17:15 y las 19 horas. Una estrategia con la que buscan captar a la audiencia que veía el espacio anteriormente presentado por María Patiño.

Por otra parte, el segundo tramo del programa, que contiene la coletilla Prime time, se emite desde las 20:30 hasta las 21:45 horas.

Kiko Hernández logra que Ortega Cano le atienda una llamada de teléfono en directo

El programa presentado por Carlota Corredera, consciente del desafío que supone para la audiencia aprender el nuevo horario, decidió llamar a numerosos rostros conocidos para informarles del cambio. Uno de ellos fue José Ortega Cano, quien habló con Kiko Hernández y se mostró muy atento en todo momento a las indicaciones que el colaborador le facilitaba.

Belén Esteban o Ágatha Ruiz de la Prada fueron otros de los rostros conocidos con los que el programa contactó para mantenerles informados de la nueva franja desde la que emiten.

En cuanto al padre de Gloria Camila, este reaccionó sorprendentemente bien al escuchar la voz del tertuliano. El de Cartagena, que reconoció que en ese momento no estaba viendo Tentáculos, tomó nota de los citados horarios.

Kiko Hernández, por su parte, compartió su deseo de que lo viera y que, incluso, les enviara algún mensaje. "Lo tengo en cuenta", afirmó el torero, quien señaló, además, que se encontraba bien.

Kiko Hernández y Ortega Cano vuelven a hablar después de un tiempo enfrentados

Tras colgar la llamada, Hernández no tardó en tomar la palabra: "Esto es historia de la televisión de Ten", sentenció sin poder ocultar su emoción. Un gesto que dejó a la vista que el tertuliano no esperaba que el ex de Ana María Aldón, a quien tantas veces ha criticado, fuera a responder su llamada.

En plató, Carlota Corredera recordó el momento en el que el diestro les llevó a los tribunales tanto a ella como Kiko. Una demanda que ambos ganaron y tras la que Ortega Cano no ha tenido inconveniente en hablar públicamente por teléfono.

Cabe recordar que Ortega Cano expresó su malestar en numerosas ocasiones sobre Sálvame, espacio en el que Corredera y Hernández trabajaban, acusándole de haber dañado a su imagen.

Una actitud que contrasta con la amabilidad con la que este lunes Ortega Cano atendía la llamada del colaborador madrileño. Habrá que esperar para ver si realmente el torero se suma a la audiencia del nuevo espacio, tal y como Kiko y Carlota desean.