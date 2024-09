Sergio Peris-Mencheta reaparece de la mano de Jaime Cantizano y desvela su calvario

Sergio Peris-Mencheta, el reconocido actor y director, ha sorprendido a todos con su reaparición pública tras un tiempo alejado de los focos. En una sincera entrevista con Jaime Cantizano en el programa Por Fin, de Onda Cero, ha hablado del duro calvario que ha vivido tras ser diagnosticado de leucemia. Su testimonio, cargado de honestidad y emociones, ha conmovido a la audiencia y ha dejado una profunda reflexión sobre el valor de la vida.

En la entrevista, Sergio Peris-Mencheta no solo ha revelado detalles de su batalla contra la enfermedad, sino que también ha confesado cómo está enfrentando el presente tras su trasplante de médula. Con su característica franqueza, se ha mostrado cercano y valiente, compartiendo un mensaje de esperanza, pero también de realismo sobre la dureza del proceso.

Sergio Peris-Mencheta vuelve al foco mediático de la mano de Jaime Cantizano

Sergio Peris-Mencheta ha pasado por una etapa muy difícil desde que fue diagnosticado de leucemia, una enfermedad que afectó de manera drástica su vida tanto personal como profesional. Durante la charla con Jaime Cantizano, ha explicado lo que ha significado este proceso para él. Lo ha hecho haciendo hincapié en los altibajos físicos y emocionales que ha experimentado.

Así, ha explicado: “Ahora mismo me encuentro bien. Y cuando digo ahora mismo, no es que sea hoy, es ahora mismo, porque esto es un momento a momento. De repente, te encuentras bien y luego te encuentras hecho polvo”.

Esta sincera confesión ha reflejado la naturaleza cambiante y agotadora del tratamiento que ha estado recibiendo, especialmente tras someterse a un trasplante de médula. Además, se ha referido a cómo no existe una solución rápida para recuperar las fuerzas: “No tengo las espinacas de Popeye de repente para tomármelas y estar bien”.

Estas palabras han mostrado la dureza del tratamiento. Y también su capacidad de enfrentarse con humor a una situación tan complicada.

La importante reflexión de Sergio Peris-Mencheta ante Jaime Cantizano

Uno de los momentos más impactantes ha sido cuando Sergio Peris-Mencheta ha reflexionado sobre lo que realmente ha significado para él enfrentarse al cáncer. Ha expuesto: “Más que me he enfrentado a la muerte, me gusta decir que me he enfrentado más que nunca a la vida y a darle el valor que merece”.

Este enfoque positivo y profundo de la situación es lo que ha marcado su camino durante todo este tiempo. Ha optado por centrarse en aprender, a valorar cada instante, a disfrutar de los pequeños momentos y a vivir intensamente.

Durante la charla con Jaime Cantizano, ha destacado igualmente que esta experiencia le ha permitido profundizar en lo que realmente importa. Y le ha enseñado a priorizar las cosas fundamentales: la familia, los amigos y el disfrute de cada pequeño logro.

A pesar de estar en medio de una dura batalla contra la leucemia, la pareja de Marta Solaz no ha dejado de lado su carrera. De hecho, uno de los aspectos más sorprendentes que ha revelado ha sido cómo el trabajo ha sido un refugio y una terapia. Así, ha confesado: “Yo no he parado de jugar desde que nací, pues dicen que es la profesión del niño”.

“Bueno, pues yo sigo con la misma profesión. Cuando tengo cosas que hacer, entrevistas que dar, hablar del arte, hablar del teatro, hablar del cine, hablar de lo que sea, me activa. Incluso hablar de la vida también me activa últimamente”.