Juan Urdangarin celebra un día muy especial sin la compañía de Iñaki Urdangarin

Hoy es un día muy relevante para Juan Urdangarin, el hijo mayor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ya que cumple 25 años. Sin embargo, este cumpleaños llega con una particularidad: lo está celebrando lejos de su padre. En esta fecha tan señalada, él se encuentra en Atenas, donde viajó con su familia materna para asistir a la boda de Teodora de Grecia.

Este distanciamiento entre Juan y su padre en un día tan significativo no deja de ser llamativo, especialmente porque ambos comparten una conexión muy estrecha. No obstante, el joven se encuentra acompañado por gran parte de sus seres queridos. Y esto, sin duda, le hará sentir el calor de los suyos en esta ocasión y no echar en falta la ausencia de aquel.

Juan Urdangarin celebra sus 25 años en Grecia, rodeado de su familia materna

A pesar de estar lejos de su padre, Juan Urdangarin no está solo en este día. El primogénito de la infanta Cristina está en Atenas, donde ayer asistió junto a varios familiares a la boda de Teodora de Grecia, hija de los reyes Constantino y Ana María. La ceremonia, que se celebró en la tarde del sábado, fue un acontecimiento muy esperado en la realeza europea y reunió a importantes miembros de casas reales de todo el continente.

En la boda, el joven estuvo acompañado de su madre, así como de la reina Sofía, su abuela materna, y de su tía Elena. Sin olvidar a dos de sus hermanos, Irene y Miguel, lo que hace que, a pesar de la distancia con su padre, se sentirá arropado. Ha podido disfrutar así de unos días en tierras helénicas, donde seguramente habrá encontrado un momento para festejar su cuarto de siglo de vida.

Este cumpleaños, aunque diferente, llega en un contexto familiar y afectivo muy importante para Juan. Su clan materno ha sido un pilar fundamental en su vida, sobre todo tras los complicados años que ha atravesado debido a los problemas legales de su padre, Iñaki Urdangarin. Esto ha hecho que la relación entre Juan y su madre, la infanta Cristina, sea aún más cercana y especial, como se pudo ver ayer en el enlace.

La ausencia de Iñaki Urdangarin en el cumpleaños de Juan

Uno de los detalles que no ha pasado desapercibido en este día tan especial es la ausencia de Iñaki. El vasco, quien actualmente reside en Vitoria, no ha podido estar presente en la celebración del cumpleaños de su hijo mayor. Este hecho, sin duda, es significativo, ya que siempre han mantenido una relación muy estrecha.

Aunque Juan Urdangarin celebra este día lejos del exdeportista, la conexión entre ambos sigue siendo fuerte. Desde que aquel salió de prisión, siempre le ha mostrado su apoyo incondicional y se ha enfrentado a todos por él. Por eso, es probable que, aunque no puedan estar juntos físicamente, ambos encuentren la forma de celebrar este día, quizás con una llamada o un mensaje.

El futuro de Juan Urdangarin y su rol dentro de la familia

A medida que Juan Urdangarin va cumpliendo años, su rol dentro de la familia Borbón está siendo de mayor relevancia. Él, que ha optado por llevar una vida alejada del foco mediático, siempre ha mostrado una actitud madura y responsable frente a las adversidades que ha vivido su entorno familiar. Y, desde que sus padres se divorciaron, ha optado por erigirse como el mejor acompañante para Cristina en numerosos actos oficiales y públicos.

Además, su presencia en Atenas ha venido a mostrar igualmente el vínculo que tiene con la reina Sofía y lo que siempre la apoya. Estar a su lado ahora ha sido un ejemplo más de que se preocupa por ella. Justo cuando vive el escándalo de las fotos íntimas de Juan Carlos I.