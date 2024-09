Anabel Pantoja destapa un secreto íntimo que deja mudo a David Rodríguez: 'Tengo...'

Anabel Pantoja, conocida por su carisma y espontaneidad, ha vuelto a sorprender a todos con una inesperada confesión. Esta vez, ha acudido al podcast Grupete de Noche. Y, sintiéndose muy a gusto, ha revelado un secreto que ni su pareja, David Rodríguez, parece que conocía.

Se trata de una historia de juventud que ha dejado a todos sin palabras, especialmente a su novio. Y es que Anabel Pantoja ha confesado que estuvo obsesionada con el príncipe Guillermo de Inglaterra.

Anabel Pantoja destapa el secreto que habrá dejado sin palabras a David Rodríguez

La sobrina de Isabel Pantoja es famosa por su sentido del humor y también por no tener reparos a la hora de compartir detalles íntimos de su vida. En esta ocasión, Anabel ha dejado a todos boquiabiertos al confesar su amor platónico de juventud. Lo ha hecho explicando: “Yo pasaba los veranos en Cantora y allí no había móviles”.

“Entonces, llegaban las revistas cada semana y pasó lo de Lady Di, que falleció, y ahí se le dio más protagonismo a Guillermo. Me dio mucha pena lo de su madre y lo veía tan guapo. Me entró como un enamoramiento que yo le exigía a mi tía que me comprara todas las revistas que viniera él”.

La obsesión de Anabel Pantoja por el príncipe Guillermo

Lo que comenzó como una admiración inocente pronto se convirtió en algo más. Anabel Pantoja ha reconocido que “yo empecé a tener una obsesión con él. Tanta que decía: «Tengo que ir a verlo a Buckingham, tita, llévame»”.

Petición ante la que Isabel intentaba calmarla prometiéndole que irían a Londres. Ha contado que “mi tía me decía: «Sí, no te preocupes. Cuando pase todo esto y a él se le quite lo de su madre, ya iremos»”.

A lo que la prima de Kiko Rivera ha añadido: “No sabéis todo lo que he llorado yo por este niño”. Sin embargo, lo que en su adolescencia parecía un amor imposible, con el tiempo quedó atrás.

Ella, siempre fiel a su sentido del humor, no ha podido evitar hacer referencia a cómo el príncipe Guillermo ha cambiado físicamente con los años. Ha dicho: “Claro, ahora lo veo, que el pobrecito mío ya se ha quedado calvito”.

Uno de los momentos más sorprendentes de la confesión de Anabel ha sido cuando ha hablado de lo que sintió al enterarse de que él se comprometía con Kate Middleton. Ha admitido: “Cuando Guillermo la eligió, yo sabía que se enamoraría de una morena, con el pelo largo. Y podía haber sido yo, porque sabía que le gustaban las morenas”.

Aunque él se decantó por su esposa, Anabel, entre risas, no ha podido evitar imaginar qué habría pasado si sus caminos se hubieran cruzado. De ahí que ha manifestado: “Cantora le quedaba un poco lejos. Además, yo con la abuela no me hubiera llevado demasiado bien”.

La confesión de Anabel Pantoja ha dejado a todo el mundo con la boca abierta y seguro que también a su pareja, David Rodríguez. Aunque él ya está acostumbrado a las ocurrencias y la personalidad única de ella. Características que la definen y que lo han conquistado, tanto que ahora están esperando su primer hijo juntos.

En definitiva, la anécdota de la sevillana sobre su amor platónico es un claro ejemplo de su autenticidad y sentido del humor. En el mundo del corazón, donde a menudo se ocultan detalles de la vida personal, ella destaca por ser completamente transparente. Tanto que convierte hasta los episodios más insólitos de su vida en contenido divertido para sus seguidores.