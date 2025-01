Sara Carbonero se confiesa lejos de Iker Casillas: 'Algún día, no dolerás'

Sara Carbonero ha dejado a más de uno sin palabras con su última y profunda reflexión del 2024. Confesión que ha compartido en sus redes sociales y que poco tiene que ver con su ex, Iker Casillas: “Algún día, no dolerás”.

El pasado 31 de diciembre, Sara regresó a su perfil de Instagram con una nueva publicación. En ella, la comunicadora compartió una serie de fotografías suyas, luciendo algunas de las prendas de su marca de ropa, Slowlove.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de su post ha sido el emotivo texto que ha escrito junto a estas imágenes. Y es que, a juzgar por su confesión, todo apunta a que este año ha sido especialmente duro para Sara Carbonero:

“Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo… Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no”.

Tal y como ha asegurado la exmujer de Iker Casillas, siempre va a recordar el 2024 “como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo”. “Y algún día, no dolerás”, ha asegurado a continuación Sara Carbonero, abriendo así su corazón a todos sus seguidores.

Sara Carbonero se abre como nunca antes para hacer un balance de su 2024

Aunque está convencida de que, algún día, dejará de dolerle todo lo que ha sucedido en 2024, Sara Carbonero ha aprovechado la ocasión para recordar lo que este año le ha “robado”:

“Me has robado muchas cosas, muchos planes, conciertos, viajes, proyectos”. No obstante, la ex de Iker Casillas ha dejado muy claro que “no todo iba a ser malo”. “También has sido el año de la aceptación y la liberación… Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila”, ha añadido.

Por otro lado, y de cara a los “próximos 365 días”, les ha deseado a todos sus seguidores “mucha salud y amor”. “Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra”, ha lamentado Sara Carbonero a continuación.

“Dicen que la vida no está para comprenderla, está para vivirla… Y qué cierto es. A partir de ahora vamos a vivir como si cada día fuera el último de nuestras vidas, que ya nos lo recuerda Dani Martín”.

Por eso, Sara Carbonero les pide a sus followers que este año abracen mucho, digan te quiero, hagan alguna locura y escuchen mucha música. Además, la exmujer de Iker Casillas ha aprovechado para compartir cuáles son sus propósitos para este 2025:

“Que los arrepentimientos vengan no por lo que hacemos sino por lo que dejamos de hacer, que nuestro miedo se convierta en valentía y que sigamos buscando ser nuestra mejor versión”.

“Ese es mi propósito y ninguno más, que luego no los cumplo: trabajarme, saber quién soy, enmendar errores y hacer sentir mejor a los míos y nunca perder la fe. Adiós, 2024, te puedes ir por donde viniste. Cerramos ciclo y despegamos”, ha sentenciado Sara Carbonero.